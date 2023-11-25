شاكيرا تدفع ملايين الدولارات للقضاء الإسباني لهذا السبب

دفعت النجمة العالمية شاكيرا التي غُرّمت، الاثنين، بأكثر من 7 ملايين أورو (7.66 ملين دلار) في إسبانيا بتهمة التهرب الضريبي، 6,6 ملايين أورو إضافية.

وكانت محكمة في ضواحي برشلونة أطلقت في جويلية الماضي، إجراءات منفصلة ضد شاكيرا (46 عاما) بتهمة تهرب ضريبي يعود إلى عام 2018 وتصل قيمته إلى 6,6 ملايين دولار، بعد إضافة الفوائد المتأخرة ورسوم التسوية.

وقالت الوكالة التي تمثل شاكيرا لوكالة فرانس برس إن المغنية دفعت المبلغ بالكامل إلى القضاء في نهاية أوت، لتؤكد بذلك معلومات أوردتها صحيفة “إل بيريوديكو”.

وذكرت الصحيفة اليومية أن دفع مبلغ 6,6 مليون لا يشكل مؤشرا على “إدانة المغنية أو براءتها” في هذه القضية، بل هو “دليل إضافي على رغبتها في سداد أي ديون” مستحقة لسلطات الضرائب الإسبانية.

ويأتي الإعلان عن دفع هذا المبلغ بعد اتفاق أُبرم، الاثنين، بين النيابة العامة الإسبانية وشاكيرا جنبها محاكمة بتهمة التهرب الضريبي في 2012 و2013 و2014.

ويذكر أن المغنية الشهيرة كانت ترتبط بنجم برشلونة السابق، جيرارد بيكيه.

ولدى بيكيه وشاكيرا ولدان وقد أعلنا في جوان 2022 انفصالهما.