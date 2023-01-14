شاكيرا تسخر من بيكيه في أغنية: “استبدلت فيراري بتوينغو”.. والشركة تعلق

حطمت أغنية جديدة للمغنية الكولومبية، شاكيرا، تسخر فيها من بكيه الأرقام القياسية في موقع “يوتيوب”، ودفعت شركة “رونو” إلى الرد على كلماتها.

ووصفت صحيفة “الغارديان” البريطانية الأغنية بـ”الفظة”.

وهاجمت النجمة الكولومبية شاكيرا في الأغنية التي أطلقتها الخميس شريك حياتها السابق لاعب كرة القدم جيرار بيكيه.

وتمت مشاهدة الأغنية الجديدة 34 مليون مرة في أقل من 24 ساعة، وخلفت ردود فعل واسعة بين مستخدمي الإنترنت.

وفي أحد مقاطع الأغنية تقول شاكيرا: “استبدلتَ سيارة فيراري بسيارة (رونو) توينغو. استبدلتَ ساعة الرولكس بساعة كاسيو”.

وعلقت شركة رونو بشكل غير مباشر على الأغنية، مادحة سيارتها من نوع “توينغو”.

وكتبت الشركة: “لا يحتاج الكثيرون إلى سيارة فاخرة ليكونوا سعداء.. اسأل عملاءنا الذين يستمتعون بالحياة مع توينغو”.

وكانت شاكيرا وبيكيه انفصلا، العام الماضي، بعد ارتباط دام نحو 12 عاما، وأنجبا طفلين، ولا يزال الاثنان يخوضان نزاعا قضائيا، وذلك بعدما اكتشفت المغنية ما قالت إنها خيانة من جانب بيكيه.