شاكيرا تعترف أن مهاجمة بيكيه بالأغاني أفضل من الطبيب النفسي!

اعترفت النجمة الكولومبية ذات الأصول اللبنانية، شاكيرا، أن مهاجمة زوجها السابق لاعب كرة القدم جيرار بيكيه، عن طريق الأغاني أفضل من اللجوء إلى طبيب نفسي.

وقالت شاكيرا في مقابلة تلفزيونية هي الأولى لها منذ إصدارها أغنية حصدت إقبالاً واسعاً أن أغنياتها هي “العلاج الأفضل، وهي أكثر فاعلية من جلسة عند طبيب نفسي”.

وأوضحت في المقابلة التي مدتها نصف ساعة على التلفزيون المكسيكي أن تسجيل الأغنية كان بمثابة “متنفس” لها.

وأضافت: “دخلت الاستوديو في حالة نفسية معينة وغادرته في حالة أخرى، لقد كان التسجيل متنفساً ممتازاً وضرورياً لشفائي وعملية تعافيَّ”.

وتابعت: “أعتقد أنني لما كنت حيث أنا اليوم لولا هذه الأغنية”.

وبحسب ما أفادت صحيفة ميرور البريطانية فقد خرجت شاكيرا عن صمتها بشأن علاقة بيكيه بكلارا شيا بالقول: “هناك مكان في الجحيم مخصص للنساء اللواتي لا يدعمن النساء الأخريات”.

وروت أن نجلها ميلان البالغ 10 سنوات هو من اقترح عليها التعاون مع المنتج الأرجنتيني بيزاراب لتسجيل أغنية.

وأعلن بيكيه (36 عاماً) وشاكيرا في جوان الماضي انفصالهما بعدما عاشا معاً نحو 11 عاماً رُزقاُ خلالها ولدين، ميلان وساشا.

وهاجمت شاكيرا بيكيه وحبيبته الجديدة الإسبانية كلارا شيا (23 عاما) في الأغنية التي طغت عليها الموسيقى الإلكترونية مع إيقاعات لاتينية.

ومن كلماتها: “ترتاد النادي الرياضي كثيراً، اعتنِ بعقلك أيضاً، استبدلتَ سيارة “فيراري” بـ”توينغو” وساعة “روليكس” بـ”كاسيو”، لن أعود إليك حتى لو بكيت وتوسلت إلي”.