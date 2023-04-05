شاكيرا تغادر برشلونة بسبب والد بيكيه.. ما القصة؟

تداولت مواقع إخبارية عالمية مؤخرا خبر مغادرة المغنية الكولومبية شاكيرا لبرشلونة بحثا عن الراحة في مكان آخر، لكن صحف إسبانية قالت إن والد بيكيه هو السبب.

وبحسب صحيفة “لا فانجارديا” الإسبانية فإن هناك تصاعد جديد في الأحداث بين شاكيرا ذات الأصول اللبنانية وصديقها السابق جيرار بيكيه.

ووفقا للصحيفة فإن رحيل المغنية الشهيرة عن مدينة برشلونة جاء بعد طردها من المنزل الذي مكثت فيه رفقة بيكيه طيلة سنوات.

وكانت ملكية المنزل تحولت من بيكيه وشاكيرا في سبتمبر الماضي إلى الشركة التي يملكها جوان بيكيه والد النجم الإسباني، قبل الأحداث التي عصفت بالعلاقة التي دامت لسنوات.

ووجه والد بيكيه إنذارا بالطرد لشاكيرا طالبها فيه بالخروج من المنزل بحلول الـ30 من شهر أفريل الجاري أو دفع تعويض كبير للغاية.

يذكر أن شاكيرا أعلنت عن رحيلها إلى مدينة ميامي الأمريكية سعيا للسلام رفقة أبنائها، وهو القرار الذي لم يعجب بيكيه بل وأغضبه، وفقًا لما كشفته لورينا فاسكيز ولورا فا في برنامجهما “مامارازيس”.

وقالت فاسكيز، إنّ بيكيه لا يعرف بالضبط اليوم الذي سينتقل فيه أبناؤه مع والدتهم إلى ميامي، ولايستوعب أنهم لن ينهوا السنة الدراسية في برشلونة.

يذكر أنّ شاكيرا كانت تنوي الانتقال في البداية بعد توقيع اتفاقية الانفصال مع بيكيه، في جانفي الماضي لكن تدهور الحالة الصحية الدقيقة لوالدها، الذي تمّ إدخاله إلى عيادة في برشلونة، منعها من القيام بذلك.

وغادرت شاكيرا المكان الذي صنعت فيه أجمل ذكرياتها لأزيد من 10 سنوات بحزن شديد، حسبما أوردت صحف إسبانية، حيث تم رصدها وهي في المطار رفقة طفليها وملامح وجهها تقول الكثير.

وانفصلت شاكيرا (45 عاما) عن بيكيه (35 عاما) العام الماضي بعد ارتباط دام نحو 12 عاما وأنجبا طفلين، وذلك بعدما اكتشفت المغنية أن مدافع برشلونة السابق كان يخونها مع فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، تدعى كارلا شيا.