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شاكيرا تفتح النار مجددا على بيكيه.. ولن تتوقف بسبب أصولها العربية!

جواهر الشروق
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شاكيرا تفتح النار مجددا على بيكيه.. ولن تتوقف بسبب أصولها العربية!

أصدرت النجمة شاكيرا، الجمعة، أغنية “دويتو” جديدة، بمشاركة المغنية الكولومبية كارول جي، هاجمت فيها شريكها السابق جيرارد بيكيه.

وحصلت الأغنية التي فتحت شاكيرا فيها النار مجددا على بيكيه وصديقته كلارا شيا، بعد ساعات من إصدارها على ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب.

وجاء في نص الأغنية: “رؤيتك مع شخص جديد تؤذيني، لكنني فعلا لوحدي، ونسيت ما عشناه وهذا ما أزعجك، وحياتي أفضل ولم يعد مرحبا بك هنا”.

وأكدت شاكيرا في أغنيتها أنها لن تكرر الخطأ وتعود لبيكيه، في حال حاول الأخير الرجوع إليها قائلة: “الآن تريد العودة، يمكنك أن تقول، (نعم)، انتظرني هناك كالأبله”.

ولم تنس شاكيرا صديقة بيكيه الجديدة حيث خاطبت نجم برشلونة السابق بالقول: “أخبر طفلتك الجديدة أنني لا أتنافس على الرجال”.

يذكر أن هذه ليست الأغنية الأولى التي تهاجم فيها شاكيرا بيكيه وصديقته فقد هاجمتهما في أغنيتها السابقة واصفة صديقته بسيارة رخيصة وساعة لا تدوم طويلا.

وليس هناك أي إشارة تلوح في الأفق عن أن النجمة الكولومبية ستتوقف عن مهاجمة بيكيه، ويعزي معجبوها العرب ذلك إلى جذروها العربية.

واستشهدوا بنيكول كيدمان كمثال فعند انفصالها عن توم كروز قالت جملة واحدة مختصرة مئات العبارات: “الآن يمكنني ارتداء حذائي ذو الكعب العالي”.

وشاكيرا البالغة من العمر 46 عاما؛ مغنية كولومبية من أصول لبنانية، ولدت ونشأت في بارانكيا، تشتهر بتعدد مواهبها، وتلقب بملكة الموسيقى اللاتينية.

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