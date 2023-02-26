شاكيرا تفتح النار مجددا على بيكيه.. ولن تتوقف بسبب أصولها العربية!
أصدرت النجمة شاكيرا، الجمعة، أغنية “دويتو” جديدة، بمشاركة المغنية الكولومبية كارول جي، هاجمت فيها شريكها السابق جيرارد بيكيه.
وحصلت الأغنية التي فتحت شاكيرا فيها النار مجددا على بيكيه وصديقته كلارا شيا، بعد ساعات من إصدارها على ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب.
وجاء في نص الأغنية: “رؤيتك مع شخص جديد تؤذيني، لكنني فعلا لوحدي، ونسيت ما عشناه وهذا ما أزعجك، وحياتي أفضل ولم يعد مرحبا بك هنا”.
وأكدت شاكيرا في أغنيتها أنها لن تكرر الخطأ وتعود لبيكيه، في حال حاول الأخير الرجوع إليها قائلة: “الآن تريد العودة، يمكنك أن تقول، (نعم)، انتظرني هناك كالأبله”.
ولم تنس شاكيرا صديقة بيكيه الجديدة حيث خاطبت نجم برشلونة السابق بالقول: “أخبر طفلتك الجديدة أنني لا أتنافس على الرجال”.
يذكر أن هذه ليست الأغنية الأولى التي تهاجم فيها شاكيرا بيكيه وصديقته فقد هاجمتهما في أغنيتها السابقة واصفة صديقته بسيارة رخيصة وساعة لا تدوم طويلا.
وليس هناك أي إشارة تلوح في الأفق عن أن النجمة الكولومبية ستتوقف عن مهاجمة بيكيه، ويعزي معجبوها العرب ذلك إلى جذروها العربية.
شاكيرا تقصف ولا تبالي حرفيا تأكدت من انها اصولها عربية #Shakira #KarolGxShakira #شاكيرا 😂😂
— آلدُوُوشَــہةٌ 🇱🇾 ♕︎ఌ︎ (@ALDOSh22) February 25, 2023
شاكيرا اثبتت ان جيناتها عربية
— ibrahim jaballa (@ibraijub) February 25, 2023
واستشهدوا بنيكول كيدمان كمثال فعند انفصالها عن توم كروز قالت جملة واحدة مختصرة مئات العبارات: “الآن يمكنني ارتداء حذائي ذو الكعب العالي”.
–شاكيرا بعد انفصالها عن بيكيه ضلت تهاجمه بكل المجلات والمواقع والاغاني🙄
–شيرين صرعت سمانا ب حسام باشا 😕
=نيكول كيدمان عندما انفصلت عن توم كروز ردت بجملة واحدة: “الان استطيع ان البس الكعب العالي”😐 pic.twitter.com/RIyBenQCKe
— AmalMws (@MwsAmal) January 30, 2023
على عكس إنتقام شاكيرا من طليقها بالأغاني ..نيكول كيدمان
بعد إنفصالها عن توم كروز ، إكتفت بقولها:
الحمدلله الآن يمكنني إستخدام الحذاء بالكعب العالي😌
(المرأه ماتخلي شيء في خاطرها 😂😂😂😂 pic.twitter.com/5HaAorLwRy
— علي بن زيد . 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 (@alizaed5114) February 5, 2023
وشاكيرا البالغة من العمر 46 عاما؛ مغنية كولومبية من أصول لبنانية، ولدت ونشأت في بارانكيا، تشتهر بتعدد مواهبها، وتلقب بملكة الموسيقى اللاتينية.