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شانشيز يفضح النظام المغربي من سبتة

الشروق أونلاين
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شانشيز يفضح النظام المغربي من سبتة
أرشيف
رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز

اتّضح أن تكريس السيطرة الإسبانية على مدينتي سبتة ومليلية في شمال المغرب. هي المقابل الذي ستدفعه الرباط لقاء دعم مدريد لطرحها بشأن قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، فقد دافع سانشيز في زيارة أجراها إلى سبتة مساء الأربعاء. عن قراره المتعلّق بدعم خطة الرباط بمنح الحكم الذاتي للصحراء الغربية. مؤكدا في نفس الوقت أنّه سيؤمّن ما يسمّيه “الوحدة الترابية الإسبانية”.

وقال سانشيز: “أعتقد أن هذه العلاقة الجديدة ( مع المغرب ) ستعزّز بعض المسائل المرتبطة بالأمن ومراقبة الهجرة، وعلاقاتنا الاقتصادية والتجارية المتينة مع الرباط”.

وأضاف:”بناء علاقة متينة وصادقة، قائمة على الاحترام المتبادل وتحترم الوحدة الترابية لكلا البلدين هي أمور طيّبة بالنسبة لإسبانيا والمغرب”.

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