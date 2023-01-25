-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
شان الجزائر
باقي بوخالفة
2023/01/25
19
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
توقيف أحد أخطر بارونات تهريب الحراقة بوهران
موريتانيا والجزائر تبحثان تعزيز التعاون العسكري
تسهيلات جديدة للحج والعمرة ومباحثات لخفض التكلفة
بن عبد الرحمان يترأس اجتماع الحكومة حول 4 قطاعات
الفريق أول شنقريحة يوقّع “ورقة طريق مشتركة” مع وزير الجيوش الفرنسية
استمرار تساقط الثلوج والأمطار عبر هذه الولايات
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
مقتل منقبين موريتانيين في قصف جوي جديد من الجيش المغربي
2023/01/25
مرسوم رئاسي: هذه هي الشبكة الاستدلالية الجديدة لأجور الموظفين
2023/01/24
20 سنة للإخوة “عيسيو” ومصادرة جميع الأموال والأملاك
2023/01/23
تنبيه حول استمرار تساقط الثلوج والأمطار عبر هذه الولايات
2023/01/24
نشرية خاصة: أمطار وثلوج عبر أكثر من 20 ولاية
2023/01/25
الرأي
المزيد
الشيخ العثماني في ذمة الله
محمد الهادي الحسني
2023/01/25
مخطوط “قاموس عربي أمازيغي” من العهد الحمادي
محند أرزقي فراد
2023/01/25
الأشرار يتضامنون!
رشيد ولد بوسيافة
2023/01/25
الجزائر ودبلوماسية الأنابيب
2023/01/25
هداية القرآن الكريم… الغاية العظمى والقيمة الكبرى
علي محمد الصلابي
2023/01/25