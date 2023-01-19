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رياضة

شان الجزائر.. إجراءات جديدة بخصوص الجماهير في المدرجات

عمر سلامي
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شان الجزائر.. إجراءات جديدة بخصوص الجماهير في المدرجات
ح.م
جماهير المنتخب الجزائري بملعب نيلسون مانديلا خلال مباراة إثيوبيا

اتخذت اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا للمحليين، إجراءات جديدة، بعد الاجتماع المنعقد الأربعاء مع ممثلي الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتقرّر خلال الإجتماع منع دخول الأطفال أقل من 12 سنة إلى الفضاءات والمقصورات الخاصة بالشخصيات المهمة، حتى في حال مرافقتهم لأوليائهم أو لأشخاص بالغين.

وأكدت اللجنة المنظمة للشان على ضرورة التزام الجمهور والصحفيين المعتمدين لتغطية البطولة، بقرار حظر التدخين و”منعه منعا باتا داخل الملاعب المعنية بالمنافسة بما في ذلك الأماكن غير المغطاة”.

وكانت لجنة التنظيم قد قررت قبل بداية البطولة، منع التدخين في ملاعب الشان، بالإضافة إلى منع حقائب الظهر بالنسبة للجماهير، قبل أن تتخذ في الإجتماع الأخير قرارا بمنع دخول الأطفال أقل من 12 سنة إلى الفضاءات والمقصورات الخاصة بالشخصيات المهمة.

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