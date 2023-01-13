شان الجزائر: الكشف عن نقاط نقل المناصرين إلى ملعب “نيلسون مانديلا”

خصصت، الجمعة، ولاية الجزائر 8 نقاط لتنقل المناصرين لملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي لمتابعة المباراة الافتتاحية لشان الجزائر.

وأوضح بيان للولاية أن عملية نقل المناصرين تنطلق الجمعة ابتداء من الساعة الثانية زوالا (14:00 سا) بالنسبة للمباراة الافتتاحية.

وأفاد بيان الولاية أن نقاط انطلاق نقل المناصرين حددت بـ :

1- موقف مركب 05 جويلية الأولمبي

2- بئر توتة (بالقرب من محطة القطار)

3- موقف منتزه الصابلات (على الواجهة البحرية)

4- زرالدة ( بالقرب من محطة القطار)

5- مقر ورشة الشركة المكلفة بتهيئة وادي الحراش (مقابل محطة القطار بالحراش)

6- موقف الصابلات (OPLA)

7- موقف السيارات بالقبة القديمة

8- موقف محطة الترامواي –المعدومين

وأضاف البيان أن تذكرة دخول الملعب ضرورية للصعود على متن الحافلات المخصصة لنقل المناصرين.

التي تضمنها حافلات مؤسسة “إيتوزا”، والمؤسسة الجامعية للنقل والخدمات.

كما أفادت بأنه تمت إضافة قطارات ليلية لضاحية الجزائر العاصمة، أيام 13، 17، و21 جانفي 2023.

1- خط آغا – العفرون على الساعة العاشرة وأربعين دقيقة مساء (22:40 سا)

2- خط آغا – الثنية على الساعة العاشرة وثلاثين دقيقة مساء (22:30 سا)