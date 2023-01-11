شان الجزائر.. تغطية إعلامية غير مسبوقة و66 دولة ستبث المباراة الافتتاحية

أكد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن التغطية الإعلامية لبطولة إفريقيا للمحليين بالجزائر، ستكون الأكبر في تاريخ المنافسة، وأضاف أن المباراة الافتتاحية ستبث في 66 دولة.

وكشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، على موقعه الرسمي، أن زيادة عدد الكاميرات في الشان سيكون بنسبة 60%، بالإضافة إلى الاستعانة بكاميرات عالية التقنية المخصصة للحركة البطيئة، بالإضافة إلى كاميرات العنكبوت.

وأضاف “الكاف” أنه سيتم استخدام أكثر من 24 كاميرا حول الملعب مع الاستعانة بفرق إنتاج إضافية، مما سيوفر تغطية أكبر للبطولة.

وقال الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه لأول مرة في تاريخ المنافسة، سينضم فريق من النجوم الأفارقة السابقين، لمجموعة المعلقين المعيننن من الكاف، للتعليق على بطولة شان الجزائر.

وذكر “الكاف ” أنه من بين النجوم المعلقين يتواجد الإيفواري سياكا تييني والجزائري نورالدين بونعاس والزامبي كليفورد مولينغ.

وتضم القائمة أيضا الموزمبيقي تيكو تيكو والإيفواري إريك بابو والبوتسواني ديبسي سيلولواني والكاميروني جويل إيبال.

وحسب الموقع الرسمي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، فإن المباراة الافتتاحية للشان، التي ستجمع هذا الجمعة بين الجزائر وليبيا، ستبث في 66 دولة.