شان الجزائر: دراجي يكشف تفاصيل رد الكاف على الجامعة المغربية

كشف الإعلامي الرياضي حفيظ دراجي تفاصيل رد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، على الطلب الذي تقدمت به الجامعة المغربية، للحصول على ترخيص لرحلة مباشرة من الرباط إلى قسنطينة.

وقال دراجي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، طالب المغرب بالسفر إلى الجزائر عبر اسبانيا موريتانيا أو تونس، لكنه أصر على كسر الحظر المفروض على الطيران المغربي والإسرائيلي بقرار سيادي من طرف الجزائر”.

وأضاف: “رفض المغرب المشاركة في بطولة أفريقيا للمحليين بسبب إصراره على عبور الأجواء الجزائرية المغلقة مباشرة من المغرب”.

وقالت الجامعة المغربية في بيان لها الخميس، إنها لم تحصل على الترخيص النهائي من طرف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم للتوجه إلى الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية في رحلة مباشرة.

الجامعة المغربية تصدر بيانا حول شان الجزائر

أصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الخميس بيانا حول كأس أمم إفريقيا للمحليين التي ستنطلق هذا الجمعة في الجزائر.

وقالت الجامعة المغربية في بيانها: “تعذر على المنتخب الوطني السفر إلى مدينة قسنطينة من أجل المشاركة في النسخة السابعة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستجرى أطوارها بالجزائر، للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين”.

وأضافت الجامعة المغربية: ” وتعذر على المنتخب التنقل لعدم الترخيص لرحلته انطلاقا من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية”.

وأشار البيان إلى أن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد أكد على ضرورة سفر المنتخب إلى الجزائر على متن الخطوط الملكية المغربية.

و أضاف أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد تقدمت يوم 22 ديسمبر 2022 بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، “من أجل الحصول على ترخيص لرحلة جوية عبر الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة، وتم قبول الطلب من حيث المبدأ”.

وتابع بين الجامعة المغربية: “من خلال مراسلة رسمية توصلت بها الجامعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على هذا الأساس قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بإشعار الكاف بمسار الرحلة المغربية والإحداثيات من أجل الحصول على الترخيص النهائي لرحلة الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة.

وجاء في آخر البيان: “بينما كان المنتخب الوطني يستعد للتوجه إلى مدينة قسنطينة يوم 10 جانفي 2023، لم تتوصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، بالترخيص النهائي لحدود تحرير هذا البلاغ من طرف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم للتوجه إلى الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية “.

ويعد هذا البيان الغامض، حلقة جديدة من مناورات هيئة لقجع التي لا تنتهي بشأن “شان” الجزائر.

وتنطلق كأس إفريقيا للاعبين المحليين، الجمعة بالجزائر، بحفل إفتتاح سيكون متبوعا بالمباراة الإفتتاحية التي تجمع بين الجزائر وليبيا.

وسيشارك في شان الجزائر 18 منتخبا، وهي النسخة التي ستشهد تغطية إعلامية غير مسبوقة، بالإضافة إلى إستعمال تقنية الفار في كل المباريات.