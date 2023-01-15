شان الجزائر: شركة السكك الحديدية تنشر برنامج الرحلات الليلية

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن إضافة قطارات ليلية خاصة بضاحية الجزائر وهذا لتمكين المواطنين من متابعة لقاءات كأس إفريقيا للمحلين شان 2022.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، أعلمت الشركة الجماهير الرياضية الراغبة في متابعة لقاءات كأس إفريقيا للمحلين شان 2022 المقامة بالجزائر في الفترة الممتدة ما بين 13 جانفي 2023 و 04 فيفري 2023، أنه تم إضافة قطارات ليلية يومية خاصة بضاحية الجزائر، طيلة أيام الدورة.

وأوضحت الشركة أن الرحلات ستكون حسب البرنامج التالي:

1- الجزائر – الثنية

الإنطلاق من محطة آغا 30 : 22 الوصول إلى الثنية 36 : 23

الانطلاق من محطة الثنية 50 : 23 الوصول إلى محطة آغا 32 : 00

2- الجزائر – العفرون

الانطلاق من محطة آغا 40 : 22 الوصول إلى العفرون 00 : 00

الانطلاق من العفرون 30 :00 الوصول إلى محطة آغا 28 : 01

3- زرالدة – بئر توتة

الانطلاق من محطة زرالدة 00 : 23 الوصول إلى محطة بئر توتة 19 : 23

الإنطلاق من محطة بئر توتة 30 : 23 الوصول إلى محطة زرالدة 48 : 23