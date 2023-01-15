شان الجزائر.. مكاسب جديدة في عنابة تحت أنظار رئيس “الكاف”

حققت شان الجزائر، مكاسب جديدة، في ملعب 19 ماي بعنابة، الذي احتضن مباراة القمة بين السنغال وكوت ديفوار تحت أنظار رئيس “الكاف” موتسيبي.

وتنقلت الجماهير بقوة إلى ملعب 19 ماي، وتواجدت بأعداد غفيرة، وهي سابقة في تاريخ بطولة الشان، عندما يتعلق الأمر بمباريات، لا يكون منتخب البلد المنظم طرفا فيها.

وصنعت الجمهور الحاضر، أجواء رائعة من خلال الأهازيج، والتشجيع، ما انعكس بالإيجاب على المردود، والتنافس بين لاعبي المنتخبين السنغالي والإيفواري.

وأثبت الجمهور العنابي، تعطشه لكرة القدم، والمباريات الإفريقية، وقدم صورة مثالية، تحت أنظار رئيس “الكاف” موتسيبي، الذي كان حاضرا، رفقة رئيس “الفاف”، ووالي عنابة.

وأثنى المتتبعون وضيوف الجزائر على جاهزية الملاعب وتوفر كل الظروف لنجاح “الشان”، ليتحوّل بعدها الحديث عن النجاح المحقق في حفل الافتتاح والجماهير الغفيرة التي كانت في الموعد.

وعلى غرار ملعب نيلسون مانديلا و19 ماي بعنابة، فإن الأنظار ستتجه كذلك إلى ملعب حملاوي بقسنطينة، وميلود هدفي بوهران، والحضور الجماهيري الذي سيساهم بشكل كبير في منح الجزائر نقاطا إضافية، في سباق ترشحها لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025.

وتتجه الأنظار سهرة الأحد، إلى ولاية أخرى، وإلى ملعب آخر، ويتعلق الأمر بملعب حملاوي بقسنطينة، لتكون الآمال معلقة على جماهير قسنطينة، من أجل تقديم صورة مشرفة أخرى، وأجواء رائعة تساهم في نجاح البطولة الإفريقية للمحليين.

ويواجه منتخب مدغشقر، نظيره الغاني، سهرة الأحد بداية من الساعة الثامنة، في ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.