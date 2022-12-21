“شان” الجزائر 2023.. الأوغنديون يتّخذون هذا القرار

اتّخذ اتحاد أوغندا لِكرة القدم، الثلاثاء، قرارا هامّا بِشأن بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، نسخة الجزائر 2023.

وكان رئيس اتحاد الكرة الأوغندي موزس ماغوغو حاسم قد هدّد مُؤخّرا بِعدم إيفاد منتخب بلاده إلى الجزائر لِخوض “شان” 2023، بِسبب خواء الخزينة وعدم تلقّي الدّعم الحكومي.

ولكن اتحاد الكرة الأوغندي عاد، الثلاثاء، وأصدر بيانا فحواه أن منتخب بلاده للاعبين المحلّيين سيُشارك في البطولة القارّية بِالجزائر. دون أن يُوضّح سبب التراجع عن قرار الانسحاب. الذي بدا وأنه كان أسلوب ضغط لجأ إليه الرّجل الأوّل في هذه الهيئة، لِجلب الإعانات المالية، خاصّة وأنه رجل سياسة وبرلماني، بِالموازاة مع نشاطه الرياضي.

كما أعلن الناخب الوطني الأوغندي ميلوتين سريدويفيتش عن قائمة أوّلية تضمّ 35 لاعبا (الجدول المُدرج أدناه)، سيُقلّصها لاحقا إلى 28 لاعبا يخوضون منافسة “الشان” التي تنطلق في الـ 13 من جانفي المقبل.

وقال التقني الصربي في مؤتمر صحفي نشّطه بِالعاصمة كامبالا، الثلاثاء، ونقل تفاصيله اتحاد الكرة الأوغندي، إن لاعبيه سيدخلون في تربّص داخل القواعد هذا الأربعاء. يدوم إلى غاية الفاتح من جانفي المقبل، موعد شدّ الرّحال جوّا نحو تونس، لِإقامة معسكر إعداديّ هناك، تتخلّه بعض المقابلات التحضيرية. قبل التوجّه إلى الجزائر للمشاركة في البطولة الإفريقية للعناصر المحلّية.

ويعرف ميلوتين سريدويفيتش الكرة الجزائرية جيّدا، حيث درّب أكابر رواندا وواجه “الخضر” في تصفيات مونديال 2014. ثم قاد أكابر زامبيا وتنافسوا مع رجال جمال بلماضي في تصفيات “كان” 2022. قبل أن يتحوّل إلى أوغندا، ويخسر مباراة الجزائر في جوان الماضي، ضمن إطار تصفيات كأس إفريقيا 2024.

ويُمسك ميلوتين سريدويفيتش بِالزمام الفني لِمنتخبَي الأكابر والمحلّيين في أوغندا.