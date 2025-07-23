 “شان” 2025.. مجيد بوقرة يكشف عن قائمته

كشف مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم للاعبين المحليين، مجيد بوقرة، الثلاثاء، عن قائمة اللاعبين 26 التي ستشارك في نهائيات بطولة افريقيا للاعبين المحليين “شان 2025″، المقررة من 2 الى 30 أوت بكل من كينيا، تنزانيا وأوغندا.

وأعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على موقعها الرسمي، أن المنتخب سيستهل هذه المنافسة في مجموعته الثالثة, يوم الاثنين 4 اغسطس المقبل بملعب -مانديلا ستاديوم- بالعاصمة كامبالا أمام أوغندا, ثم سيواجهون جنوب افريقيا يوم الجمعة 8 أوت بكامبالا)، ثم يلاقون غينيا الجمعة 15 أوت ثم النيجر الاثنين 18 اوت بملعب نيايو ستاديوم بنيروبي في ختام مرحلة المجموعات.

واقتطع المنتخب المحلي تأشيرة تأهله الى البطولة الافريقية للأمم (شان-2024 المؤجلة الى 2025) على حساب غامبيا (0-0 ذهاب بباكاو, 3-0 اياب بعنابة).