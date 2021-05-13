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بالرغم من القيود المشددة من قبل جيش الإحتلال

شاهد.. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى

نادية شريف
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شاهد.. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى

أدى آلاف الفلسطينيين، صبيحة الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الأقصى بمدينة القدس، بالرغم من القيود المشددة من قبل جيش الإحتلال

ووفقا لصحف فلسطينية فقد قدم المصلون من مدينة القدس وضواحيها، ومن البلدات الفلسطينية، وعدد قليل من الضفة الغربية، بسبب اشتراط دخول كبار السن فقط.

وأفاد موقع “معا” أن قرابة المئة ألف فلسطيني تمكنوا من دخول المسجد الأقصى صبيحة العيد لآداء الصلاة.

وعلت التكبيرات وسط حشود كبيرة من المصلين، تزامنا مع مسيرات وهتافات منددة بالعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة”.

وأضاف الموقع أن خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم قال إن “شعبنا سيظهر فرحته بالعيد رغم كل المعاناة التي يتعرض لها، وسائرون على نهج السنن الجميلة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام في يوم العيد”.

يذكر أن صلاة الفلسطينيين في الأقصى جاءت بالرغم من القيود المشددة التي فرضتها القوات الإسرائيلية للحيلولة دون وصول الآلاف إلى المسجد الأقصى، والصلاة في باحاته.

ونشرت شبكة القدس الإخبارية مجموعة صور للمصلين في المسجد الأقصى، عبر تويتر، وحظيت بالإعجاب الكبير.

كما نشرت وكالة شهاب صورا من ساحات المسجد الأقصى المبارك تظهر فرحة الأطفال الفلسطينيين بالعيد، وحازت بدورها على آلاف الإعجابات.

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