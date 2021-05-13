شاهد.. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى
أدى آلاف الفلسطينيين، صبيحة الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الأقصى بمدينة القدس، بالرغم من القيود المشددة من قبل جيش الإحتلال
ووفقا لصحف فلسطينية فقد قدم المصلون من مدينة القدس وضواحيها، ومن البلدات الفلسطينية، وعدد قليل من الضفة الغربية، بسبب اشتراط دخول كبار السن فقط.
وأفاد موقع “معا” أن قرابة المئة ألف فلسطيني تمكنوا من دخول المسجد الأقصى صبيحة العيد لآداء الصلاة.
un grand nombre de palestiniens ont arrivé a la mosquée #AlAqsa pour faire la prière de L’AIDE #GazaUnderAttackk #IsraeliTerrorism #Hamas #PalestineWillBeFree #Palestine #المسجد_الأقصى #فلسطين_تنتقض #فلسطين_قضيتنا_الأولى #AlAqsaMasjid #FilistiniNeKurtarır pic.twitter.com/I2X5vHBdJW
— karima zerrouki (@karimazerrouki4) May 13, 2021
وعلت التكبيرات وسط حشود كبيرة من المصلين، تزامنا مع مسيرات وهتافات منددة بالعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة”.
تكبيرات #عيد_الفطر من ساحات #المسجد_الأقصى المبارك pic.twitter.com/JpRgfiSsQD
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 13, 2021
وأضاف الموقع أن خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم قال إن “شعبنا سيظهر فرحته بالعيد رغم كل المعاناة التي يتعرض لها، وسائرون على نهج السنن الجميلة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام في يوم العيد”.
يذكر أن صلاة الفلسطينيين في الأقصى جاءت بالرغم من القيود المشددة التي فرضتها القوات الإسرائيلية للحيلولة دون وصول الآلاف إلى المسجد الأقصى، والصلاة في باحاته.
ونشرت شبكة القدس الإخبارية مجموعة صور للمصلين في المسجد الأقصى، عبر تويتر، وحظيت بالإعجاب الكبير.
صور: صلاة #عيد_الفطر في #المسجد_الأقصى المبارك pic.twitter.com/ZjSkajtEmb
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 13, 2021
كما نشرت وكالة شهاب صورا من ساحات المسجد الأقصى المبارك تظهر فرحة الأطفال الفلسطينيين بالعيد، وحازت بدورها على آلاف الإعجابات.
#صور فرحة الأطفال بعيد الفطر السعيد من ساحات المسجد الأقصى المبارك. pic.twitter.com/JTOfp7vJdk
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 13, 2021