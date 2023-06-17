شاهد.. أب أردني يخطف الأنظار في حفل تخرج طفلته من الروضة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأب أردني وطفلته في حفل تخرجها من الروضة وسط إشادات كبيرة بما فعله الأب.

لم يقف المواطن الأردني أحمد عوض الغليلات مكتوف الأيدي عندما شاهد طفلته الصغيرة تقف وحيدة خلال فقرة فنية تقدم على شكل ثنائيات، فركض مسرعا لمرافقتها وسط تصفيق الحضور وإشادتهم بلفتته في حفل التخرج من مدرستها.

أب أردني يُشارك ابنته الرقص في حفل تخرجها بعدما شاهدها وحيدة دون أن يُشاركها أحد.#خبرني #الاردن pic.twitter.com/7J9rDD2Oks — خبرني Khaberni (@khaberni) June 17, 2023

وسارع الأب إلى تدارك الأمر وركض فوراً ليجلس بالقرب منها لتبدأ هي بالرقص ومشاركته فقرات الاحتفال وكأنه أحد أطفال صفها.

الطفلة أرياف ووالدها تصدرا مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن والوطن العربي بعد الموقف العفوي والأبوي الجميل الذي صدر من الأب، وتفاعلت معه الطفلة وكأنها متدربة مع والدها على هذه الحركة.