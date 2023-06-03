شاهد.. أزيد من 288 قتيلا في تصادم قطارين في الهند

ارتفعت حصيلة ضحايا تصادم قطارين في شرق الهند إلى 288 قتيلا وأكثر من 900 جريحا، وسط مخاوف من أن يكون هناك عالقين تحت الحطام.

وأفادت وسال إعلام محلية ودولية بأن الحصيلة ارتفعت إلى 288 قتيلا على الأقل جراء اصطدام ثلاثة قطارات في شرق الهند، وفق ما أفاد المدير العام لأجهزة مكافحة الحرائق في ولاية أوديشا، سودانشو سارانغي، صباح السبت.

More than 200 people were killed when two passenger trains collided in Odisha, making it India’s deadliest rail accident in over a decade https://t.co/Y6SqouJ1ip pic.twitter.com/qKOnTkqJGm — Reuters (@Reuters) June 3, 2023

وأكد سارانغي لوكالة فرانس برس هذه الحصيلة الجديدة لأعداد القتلى، في حين أن أشخاصا كثيرين قد أصيبوا أيضا بجروح جراء هذا الحادث الذي وقع مساء الجمعة.

وقال الأمين العام لولاية أوديشا، براديب جينا، في تغريدة إن من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى جراء حادث التصادم الذي وقع، الجمعة.

وأضاف أنه تم إرسال أكثر من 200 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث في منطقة بالاسور في أوديشا و100 طبيب إضافي، فضلا عن 80 طبيبا هناك بالفعل.

وقع التصادم الجمعة عندما اصطدم القطار “كوروماندل إكسبرس” الذي ينطلق من كولكاتا إلى تشيناي بقطار ركاب آخر هو “هوراه سوبرفاست إكسبرس”.

وقدمت السلطات روايات متضاربة بشأن القطار الذي خرج أولا عن مساره، ولم تدل بعد بأي تصريحات حول الأسباب المحتملة للحادث.

وبحسب السكك الحديدية الهندية، فإن شبكتها تسهل تنقل أكثر من 13 مليون شخص يوميا. لكن السكك الحديدية الهندية لها سجل سلامة كثير التقلبات بسبب بنيتها التحتية المتقادمة.

وأعلن رئيس حكومة ولاية أوديشا الحداد الرسمي في الثالث من جوان في لفتة تقدير للضحايا.