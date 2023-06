شاهد.. أزيد من 288 قتيلا في تصادم قطارين في الهند

ارتفعت حصيلة ضحايا تصادم قطارين في شرق الهند إلى 288 قتيلا وأكثر من 900 جريحا، وسط مخاوف من أن يكون هناك عالقين تحت الحطام.

وأفادت وسال إعلام محلية ودولية بأن الحصيلة ارتفعت إلى 288 قتيلا على الأقل جراء اصطدام ثلاثة قطارات في شرق الهند، وفق ما أفاد المدير العام لأجهزة مكافحة الحرائق في ولاية أوديشا، سودانشو سارانغي، صباح السبت.

More than 200 people were killed when two passenger trains collided in Odisha, making it India’s deadliest rail accident in over a decade https://t.co/Y6SqouJ1ip pic.twitter.com/qKOnTkqJGm

