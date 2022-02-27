شاهد.. أم تنقذ طفليها من كومة ثلجية ضخمة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لسيدة روسية تمكنت من إنقاذ طفليها في اللحظة المناسبة إثر سقوط كومة ثلجية ضخمة.

وقال نشطاء إن السيدة تصرفت وفقا لغريزة الأمومة واندفعت بشجاعة لإنقاذ صغيريها من الكومة التي تساقطت من سطح أحد المنازل المجاورة في جمهورية تتارستان الروسية.

ويظهر الفيديو كيف هرعت السيدة لحمل أحد طفليها بين ذراعيها، لتسحب الثاني بيدها بعيدا عن كمية هائلة من الثلج المتساقط.