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شاهد.. أول مذيعة تعمل بالذكاء الاصطناعي في الكويت

سمية سعادة
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شاهد.. أول مذيعة تعمل بالذكاء الاصطناعي في الكويت

أطلقت إحدى وسائل الاعلام الكويتية مذيعة تعمل بالذكاء الاصطناعي،حيث ستكون ضمن مرحلة اختبارية لصناعة محتوى مبتكر.

وظهرت “فضة” التي تعمل لحساب صحيفة” كويت نيوز” وهي ترتدي قميصا أبيض، وسترة سوداء.

وقالت المذيعة الافتراضية: “أنا فضة، أول مذيع في الكويت يعمل بالذكاء الاصطناعي في مؤسسة الكويت للإعلام الجديد”.

وتساءلت: “ما نوع الأخبار التي تفضلها، فلنسمع آراءك”، وفق مقطع الفيديو الذي نشرته الصحيفة في صفحتها الرسمية على تويتر.

وقال عبد الله بوفتين، نائب رئيس التحرير “كويت نيوز”، “إن ذلك كان بمثابة اختبار لقدرة الذكاء الاصطناعي على تقديم محتوى جديد ومبتكر”.

وأضاف،”في المستقبل القريب ستتمكن “فضة” من التحدث باللهجة الكويتية وتقديم النشرات الإخبارية.”

وحول اختيار اسم “فضة ” للمذيعة الافتراضية، قال بوفتين، إنه اسم كويتي قديم مشهور يشير إلى الفضة، والصورة النمطية في الاذهان عن الروبوتات دائما تكون فضية ومصنوعة من المعدن، لذلك قمنا بدمج الاثنين”.

وحصلت “فضة” على تفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت،كما تفاعل معها العديد من الإعلاميين والمراسلين ومقدمي البرامج.

وقدم العديد من المتابعين، بعض الملاحظات لتطوير “المذيعة الافتراضية”، حيث كتب الدكتور فيصل الكنداري: “التقنية المستخدمة ليس متقدمة، فقط ما قمتم به هو قراءة نص مكتوب من (فضة) بدلا من أن يكون استماعا، التطور هو محاورة المذيعة وطلب معلومات وأخبار منها كما هو في تقنية ChatGPT”.

وعلق الضاري: “إذا الاسم تراثي، فالأفضل تكون على شكل لبس ومنظر تراثي”.

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