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بعد قمع الأطفال ومنعهم من الاحتفال بالعيد

شاهد.. إحدى ساكنات الشيخ جرّاح تطلب من العرب اقتحام الحدود

نادية شريف
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شاهد.. إحدى ساكنات الشيخ جرّاح تطلب من العرب اقتحام الحدود

وجّهت إحدى ساكنات الشيخ جرّاح، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، رسالة قوية للعرب وطلبت منهم اقتحام الحدود لتحرير فلسطين.

وصرخت الشابة سهاد عبد اللطيف التي تعرّض أطفالها وأطفال حي الشيخ جرّاح للاعتداء أثناء احتفالهم بالعيد واستقبالهم هدايا من كل فلسطين كي يفرحوا كسائر أطفال المسلمين، وقالت بأعلى صوتها: “اقتربت الساعة وموعدكم معنا ومع رب العالمين اقترب، العرب راح يقتحموا الحدود”.

ووجهت بعدها مباشرة نداء للعرب المجاورين لهم كي يقتحموا الحدود وقالت لهم: “لا تقولو لو نحن بفلسطين أنتم على حدود فلسطين، اقتحمو الحدود انزلو للشوارع لأننا جميعا نناضل ضد الظلم”.

وهاجمت الصهاينة الذين قمعوا الأطفال ومنعوهم من الاحتفال بالعيد وقالت إنهم لن يغادروا ديارهم وسينجبون مرارا حتى يحرروا أرض فلسطين من رجسهم.

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