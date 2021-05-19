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جواهر
وثقت تهجمهم عليها في مقاطع مصورة

شاهد.. الجنود الصهاينة يعتدون على صحفية فلسطينية وينزعون حجابها!

نادية شريف
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شاهد.. الجنود الصهاينة يعتدون على صحفية فلسطينية وينزعون حجابها!

وثقت صحفية فلسطينية لحظة اعتداء الجنود الصهاينة عليها بالضرب ونزعهم لحجابها في مقاطع مصورة نشرتها عبر حسابها على إنستغرام.

وبحسب ما أفاد موقع الجزيرة نت فقد شاركت المصورة الصحفية “لطيفة عبد اللطيف” متابعيها لحظة تهجم الجنود الصهاينة عليها، وتعديهم بالضرب على عدد من الشبان حاولوا الدفاع عنها.

وصوّرت عبد اللطيف المقاطع بنفسها في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة، حيث تعرضت للضرب المبرح ونزع الحجاب أثناء قيامها بعملها الصحفي.

كما التقطت كاميرتها اندفاع عدد من الشبان الفلسطينيين للدفاع عنها، ومحاولة إبعاد جنود الاحتلال خلال قيامها بتعديل حجابها.

وعرضت الصحفية صورة لشاب قالت إن قوات الاحتلال قامت بضربه واعتقاله، لأنه دافع عنها خلال الحادثة.

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