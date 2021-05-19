شاهد.. الجنود الصهاينة يعتدون على صحفية فلسطينية وينزعون حجابها!
وثقت صحفية فلسطينية لحظة اعتداء الجنود الصهاينة عليها بالضرب ونزعهم لحجابها في مقاطع مصورة نشرتها عبر حسابها على إنستغرام.
وبحسب ما أفاد موقع الجزيرة نت فقد شاركت المصورة الصحفية “لطيفة عبد اللطيف” متابعيها لحظة تهجم الجنود الصهاينة عليها، وتعديهم بالضرب على عدد من الشبان حاولوا الدفاع عنها.
ضربوها ونزعوا حجابها.. شاهد- صحفية فلسطينية توثق لحظة اعتداء جنود الاحتلال عليها بالقدس | فلسطين أخبار | الجزيرة نت https://t.co/aeXePF3kt3 via @AJArabic
— dwiri aldwiri (@DAldwiri) May 19, 2021
وصوّرت عبد اللطيف المقاطع بنفسها في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة، حيث تعرضت للضرب المبرح ونزع الحجاب أثناء قيامها بعملها الصحفي.
قوات الاحتلال تعتدي على المصورة الصحفية المقدسية لطيفة عبد اللطيف أثناء قيامها بعملها في باب العامود …. #القدس #GazaUnderAttackk pic.twitter.com/y7HGgpEjfK
— عُلا الفارس (@OlaAlfares) May 18, 2021
كما التقطت كاميرتها اندفاع عدد من الشبان الفلسطينيين للدفاع عنها، ومحاولة إبعاد جنود الاحتلال خلال قيامها بتعديل حجابها.
الاعتداء على شبان وشابات في باب العامود .#فلسطين_تنتفض #غزة_تنتصر_للقدس #غزه_تقاوم #انقذوا_حي_الشيخ_جراح #SaveSheikhJarrah #SaveGazaFromZionists #Save_Sheikh_Jarrah #Palestine #PalestineWillBeFree #Gaza #GazaUnderAttackk pic.twitter.com/ppcmuLDL8X
— Haya (@rqaj2) May 18, 2021
وعرضت الصحفية صورة لشاب قالت إن قوات الاحتلال قامت بضربه واعتقاله، لأنه دافع عنها خلال الحادثة.