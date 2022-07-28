شاهد.. الرئيس الأوكراني يعتذر لزوجته في برنامج تلفزيوني

اعتذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لزوجته خلال برنامج تلفزيوني عن عدم إخبارها بالترشح للانتخابات الرئاسية.

ووجه المذيع سؤالا لزوجة زيلينسكي أثناء تواجدهما في لقاء تلفزيوني سويا، بالقول: “هل صحيح أنه لم يخبرك بأنه سيترشح للرئاسة؟” فردت: “لقد نسي”.

وسأل المذيع زيلينسكي: “نسيت أن تخبر زوجتك أنك ترشحت للرئاسة؟”، فرد عليه ضاحكا: “نسيت”.

وتابعت: “رأيت خطابه لرأس السنة الجديدة واكتشفت أنه كان يرشح نفسه بالفعل”.

وعاد المذيع مرة أخرى موجها سؤالا لزيلينسكي: “انتظر لحظة، اكتشفت على التلفزيون، هذه فرصتك للاعتذار”، فقال :”حسنا أنا آسف”.