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شاهد.. الصحراء الجزائرية بعدسة رائد فضاء أمريكي

الشروق أونلاين
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شاهد.. الصحراء الجزائرية بعدسة رائد فضاء أمريكي
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الفضاء الأمريكي من أصل صيني المتقاعد لروي تشياو

تحدث رائد الفضاء الأمريكي من أصل صيني المتقاعد لروي تشياو، عن أهم وأجمل الصور التي التقطها للأرض من الفضاء ومن بينها الصحراء الجزائرية.

وعرض رائد الفضاء صوره النادرة والجميلة خلال حوار أجراه موقع FOX Weather صورا من نقاط مختلفة من العالم ومنها صور لنهر أفعواني في افريقيا وجزر الباهاما، الأنهار الجليدية وكذا الصحراء الجزائرية.

والتقط تشياو صورا تظهر جمال الصحراء، حيث الكثبان الرملية باللون البرتقالي تظهر من الأعلى وتشكل الوديان بين الكثبان خطوطًا تتدفق عبر الصحراء.

ويعد تشياو أول رائد فضاء من أصل صيني ينضم إلى وكالة ناسا في عام 1992.

شغل العديد من المناصب في “وكالة ناسا” منها منصب قائد محطة الفضاء الدولية، وذلك حتى تقاعده عام 2005.

رحلة الرائد في وكالة ناسا سمحت له بمشاهدة الظواهر الجوية المختلفة وجمع عدد منها كصور مميزة.

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