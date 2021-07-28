شاهد.. الفنانة صابرين تكشف لأول مرة سبب خلعها الحجاب

كشفت الفنانة المصرية صابرين، من خلال لقاء تلفزيوني ولأول مرة سبب خلعها الحجاب، مؤكدة أنها “تؤمن بأن الإنسان يجب عليه أن يفعل ما يتسق مع ذاته ويؤمن به ويحبه”.

ولفتت صابرين، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة أون، إلى أنها كانت في مرحلة بين الصواب والخطأ، قبل خلع الحجاب فلم تكن تفعل أياً منهما بصورة واضحة.

وأضافت أنها تلقت العديد من التعليقات السلبية وموجة من الهجوم بسبب ارتدائها الباروكة لذا قررت أن تتخلى عنها وتتخلى عن الحجاب.

في ذات السياق أشارت إلى أنه لا أحد يعلم بعلاقتها بربها ولا الأشياء الخيرة التي تقدمها من أجل رضا الله”، قائلة: “محدش هينزل القبر معايا”.

وكانت صابرين قد فاجأت معجبيها بخلعها الحجاب بشكل نهائي، في نوفمبر 2019، حيث انتشرت صورتين لها تظهر فيهما لأول مرة بدونه وبدت بشعر مصبوغ باللون الأشقر الذهبي.

بالفيديو: صابرين تشعل مواقع التواصل بكشفها عن أصولها المغربية!

أثارت الفنانة المصرية صابرين، مساء الأربعاء 7 جويلية، فضول الكثيرين ممن يتابعونها على إنستغرام، بعدما كشفت عن أصولها المغربية دون أن تعطي أية تفاصيل.

وقالت مجسدة دور أم كلثوم في أول بث مباشر عبر حسابها الرسمي على إنستغرام إنها تحب جميع البلدان العربية، ولها علاقات بكل بلد، كما تحدثت للمرة الأولى عن امتداد نسب عائلتها إلى أصول بدولة المغرب، وقالت إن مدينة فاس مسقط رأس أعمامها وأجدادها.

وأضافت أنها زارت جميع البلدان العربية، وتحدثت للمرة الأولى عن نشأتها في سوريا، وكيف تعلمت أصول الغناء على يد الراحل وديع الصافي.

كما تحدثت صابرين عن ذكرياتها مع عدد كبير من الشعوب العربية، موضحة أنها تعتبر الإمارات بلدها الثاني، وكذلك لبنان حيث أن لها صداقات كثيرة هناك.