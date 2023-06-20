شاهد المفاجأة التي أعدتها عروس لوالدتها في يوم زفافها!

نشرت مجموعة الشرق للأخبارـ فلسطين، فيديو مؤثر لعروس أعدت مفاجأة لوالدتها خلال حفل زفافها، أثارت إعجاب الكثيرين.

وتداول نشطاء مقطع الفيديو للعروس التي كشفت عن جمال صوتها وموهبتها بالغناء لوالدتها، حيث رددت عبارات الفخر والثناء للعزيزة التي تعبت في تربيتها.

تظهر العروس في الفيديو الذي انتشر بقوة عبر الشبكات، وهي تمسك بيدي والدتها وتغني بإحساس بالغ وسط تأثر المدعوات للزفاف، ووثقن اللقطات الجميلة من خلال كاميرات الهواتف المحمولة.

وجاء في الكلمات التي أسالت دموع الحاضرات: “سنين بتظلمني وبتأسى عليا أيامها.. الدنيا بتحكمني وبترمي عليا سهامها.. لو ما حدي كنت عمري بإيدك صنتي أنا لولاك إنت شو باسوى ياماما”.

وتفاعل رواد شبكات التواصل مع الفيديو وأبدو إعجابهم بصوت العروس والكلمات التي اختارتها لتكريم والدتها في مناسبة مهمة لكليهما.