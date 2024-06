شاهد.. اندلاع حريق في قصر فرساي بفرنسا وإجلاء الزوار

أظهرت مقاطع مصورة اندلاع حريق في قصر فرساي بفرنسا، الثلاثاء، وكشف متحدث باسم القصر أنهم اضطروا لإجلاء الزوار من أحد أكثر المواقع السياحية ازدحاما في فرنسا قبل السيطرة عليه.

وأضاف المتحدث أن “رجال الإطفاء جاءوا. ولم يعد هناك دخان ولا ألسنة نيران، ولم تلحق أضرار بالمقتنيات”، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

