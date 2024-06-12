شاهد.. اندلاع حريق في قصر فرساي بفرنسا وإجلاء الزوار

أظهرت مقاطع مصورة اندلاع حريق في قصر فرساي بفرنسا، الثلاثاء، وكشف متحدث باسم القصر أنهم اضطروا لإجلاء الزوار من أحد أكثر المواقع السياحية ازدحاما في فرنسا قبل السيطرة عليه.

وأضاف المتحدث أن “رجال الإطفاء جاءوا. ولم يعد هناك دخان ولا ألسنة نيران، ولم تلحق أضرار بالمقتنيات”، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

A fire has broken out at the historic Palace of Versailles in France! 🔥 🏰The flames erupted in the roof area undergoing repairs, while firefighters are on site overseeing the evacuation of visitors and workers. #PalaceOfVersailles pic.twitter.com/ETlMgV0eW0 — Global Dissident (@GlobalDiss) June 11, 2024

كذلك أوضح أن الحريق اندلع في منطقة من السطح كانت تُجرى فيها أعمال ترميم.

ويزور القصر كل عام أكثر من سبعة ملايين شخص، وفي وقت لاحق من هذا الصيف، يستضيف فعاليات الفروسية في الألعاب الأولمبية.

يذكر أنه في عام 2019، التهم حريق سطح كاتدرائية نوتردام في باريس واجتاح الحريق برج الكنيسة، وكاد أن يُطيح بأبراج الجرس الرئيسية.

وشاهد جمهور التلفزيون بأنحاء العالم في هلع احتراق المبنى الذي يعود تاريخه إلى القرون الوسطى.