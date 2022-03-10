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جواهر

شاهد.. باقة زهور من الذهب الخالص هدية لإحدى النساء في يوم المرأة العالمي!

جواهر الشروق
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شاهد.. باقة زهور من الذهب الخالص هدية لإحدى النساء في يوم المرأة العالمي!

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لباقة زهور مصنوعة من الذهب الخالص، أهداها رجل فيتنامي لإحدى قريباته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية نقلا عن موقع “VN EXPRESS” المحلي، فقد طلب رجل من وسط مدينة دا نانغ الفيتنامية، باقة زهور مصنوعة من “قطع ذهبية”، تزيد قيمتها عن 7 مليارات دونج فيتنامي، أي ما يزيد عن 300 ألف دولار أمريكي من أجل “قريبته”.

وقالت لونج ثي جياو، صاحبة محل لبيع الزهور في مدينة كان ثو الجنوبية، إن الرجل أحضر 100 قطعة من الذهب إلى متجرها يوم الأحد الماضي لصنع الباقة، ودفع لها 20 مليون دونج فيتنامي (نحو 900 دولار) لتحقيق ذلك.

كما نقلت عن الزبون قوله إن هذه الباقة “هدية لامرأة في مدينة كان ثو بمناسبة يوم المرأة العالمي ( 8 مارس، اليوم)”، وبحسب الإعلام المحلي، فإن الباقات والهدايا الفاخرة ليست شائعة في المناسبات الاحتفالية في فيتنام.

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