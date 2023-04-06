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شاهد.. بطلة “باب الحارة” تكشف سبب ارتدائها الحجاب واعتزالها الفن

سمية سعادة
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شاهد.. بطلة “باب الحارة” تكشف سبب ارتدائها الحجاب واعتزالها الفن
أرشيف
الفنانة السورية هلا يماني

أرجعت بطلة مسلسل “باب الحارة” هلا يماني، من خلال مقطع فيديو، سبب ارتدائها الحجاب واعتزالها الفن، إلى خوفها من الموت والحساب.

وقالت الفنانة السورية التي اشتهرت بدور” فايزة” في مسلسل “باب الحارة”، إن فكرة الحجاب كانت تراودها منذ فترة طويلة، وأنها تحاول قدر المستطاع أن تعمل شيئا جيدا”، لافتة إلى أن عائلة والدتها محافظة وملتزمة.

وأضافت بطلة المسلسل الشهير أنه ليس هناك منا من لا يخطئ، لكن لابد من التراجع عن الخطأ لأن الله غفور رحيم وشديد العقاب”.

تابعت” جميل جدا أن نعود إلى الله ونستغفره،ومن الخطأ ألا نرتدي الحجاب وألا نصلي، مضيفة إنها تخاف من الموت ومن القبر، وإنه لا أحد سيحاسب عنها وقت السؤال”.

واستنكرت يماني، خلع بعض النساء اللواتي تعرفهن الحجاب بعد سنوات طويلة من ارتدائه، وأوعزت ذلك إلى عدم الاقتناع به، حسب التلفزيون السوري “أورينت”.

وأعربت هلا عن استيائها من تعرضها للسخرية من طرف زميلها الفنان يحي بيازي الذي تدّخل في قرارها الشخص وطلب منها أن تخلع الحجاب، موضحة انها لم ترغب في الرد عليه لأنه مريض.

من جهتهم، قدّم الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي تهانيهم للفنانة هلا يماني، ودعوا لها بالثبات، وطالبوا المواقع الالكترونية بعدم نشر صورها بدون حجاب.

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