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جواهر
حملت عسكريين على كتفيها

شاهد.. جندية جزائرية تثير إعجاب الرئيس تبون والفريق أول بقوتها!

جواهر الشروق
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شاهد.. جندية جزائرية تثير إعجاب الرئيس تبون والفريق أول بقوتها!
فيديو العرض العسكري
الجندية وهي تحمل عسكري أثناء العرض

أثارت جندية جزائرية إعجاب الرئيس عبد المجيد تبون، ورئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة بقوتها، خلال استعراض أقيم، الأحد، بمناسبة تخرج الدفعات العسكرية بأكاديمية شرشال.

وظهرت الجندية في فيديو حفل التخرج الذي نشرته قناة الجزائر الدولية، بملامح قوية لم تخف أنوثتها الطاغية، حيث أبهرت الحاضرين بحملها عسكريين على كتفيها بكل ثقة واقتدار.

وحيا الفريق أول السعيد شنقريحة، الجندية وكل الجنود الذين أبانوا عن قدراتهم الفائقة، وسط تصفيق الحضور، مشيرا بيده أنهم أبلوا بلاء حسنا في العرض.

يذكر أن رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، الأحد، على مراسم حفل التخرج للدفعات 2022-2023 للأكاديمية العسكرية بشرشال وسط عرض عسكري متنوع.

ووسط حضور قوي للضباط والسلطات المحلية وعائلات الطلبة المتخرجين، تم فسح المجال أمام استعراض عسكري مميز ترجم القدرات العالية والروح القتالية والتجربة الميدانية، التي تزخر بها مختلف أسلحة قوات الجيش الوطني الشعبي.

وحملت الدفعات المتخرجة اسم المجاهد العقيد المجاهد المتوفى العقيد محمد الصالح يحياوي، حيث تم فسح المجال للعروض الرياضية في القتال المتلاحم، الكاراتيه والكونغ فو والتايكواندو والحركات الرياضية الجماعية بالسلاح وبدون سلاح، تمارين كمال الأجسام والقفز من الشاحنات مع اجتياز حواجز نارية.

كما تم تشكيل لوحات بالألوان الوطنية، بالإضافة إلى تنفيذ تمرين قتالي بياني في البحث والتفتيش والقضاء على مجموعة إرهابية معادية من تنفيذ مفرزة مختلطة، أبرزت من خلالها مدى تحكم القوات المسلحة في القضاء على المجموعات الإجرامية والإرهابية.

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