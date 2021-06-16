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جواهر
تعرّضت للتنمر بعد نشرها صورة مع سوزان نجم الدين

شاهد.. جومانا مراد تبكي بسبب الانتقادات التي طالتها بعد وفاة ابنتها

نادية شريف
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شاهد.. جومانا مراد تبكي بسبب الانتقادات التي طالتها بعد وفاة ابنتها

لم تتمالك الفنانة السورية جومانا مراد دموعها أمام الكاميرا وهي تتحدث عن الانتقادات التي طالتها بعد وفاة ابنتها.

ودخلت الفنانة في نوبة بكاء بسبب سؤالها عن صورتها المثيرة للجدل بعد أقل من 3 أشهر على وفاة ابنتها الصغرى، حيث أطلت عبر إنستغرام مع زميلتها سوزان نجم الدين، مرتديةً ملابس كاجوال باللون الأحمر، وبطن مكشوف.

وقالت في تصريحات لبرنامج “إنسايدر بالعربي”: “”بكيت كأنه نفس اليوم اللي دفنت فيه بنتي، العالم بستكتر علي الضحكة وكتير وجعني التنمر، صعب العالم تحكم عليك بس لأنك طلعت مع صديق حاول يطلعك من اللي انت فيه”.

وأضافت: “الطفل ما بينلبس أسود على وفاته، وما بنعمله عزا أصلاً بس انجبرت لأنو الناس كلها بدها تواسيني”.

وتعرضت جومانا لهجمة شرسة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، واعتبرها ناشطون قاسية وبلا قلب لأن ابنتها توفيت من فترة قصير وهي مستمتعة بحياتها.

كما سألها البعض أي نوع من الأمهات هي حتى تمكنت من نسيان فلذة كبدها في ظرف وجيز، وعلقت عليها ناشطات بأنهن لم يتمكن من عيش حياتهن بطريقة عادية بالرغم من مرور سنوات على فقدان أحد أبنائهم.

يذكر أن الفنانة أعلنت وفاة رضيعتها ديانا في الـ29 مارس الماضي، وظهرت في حالة حزن شديد.
كما نشرت صورة لها على حسابها الشخصى بموقع “إنستغرام” وعلقت قائلة: “الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو”.

وتابعت: “إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير، يارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي”.

يشار أن جومانة مراد، متزوجة من المحامي الأردني ربيع بسيسو، وكان لديهم محمد، ثم أصبحوا ثلاثة بعد ولادة التوأم علي وديانا.

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