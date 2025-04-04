شاهد “حجم الرعب”.. شهداء وأشلاء تتطاير تحت قصف وحشي

غزة تُحرق..

أظهرت مقاطع فيديو متداولة حجم القصف الوحشي على غزة، ليلة أمس، في مشهد وُصف بالأعنف منذ بدء العدوان الغاشم على القطاع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر شدة القصف وتتابع الأحزمة النارية على مناطق متفرقة في غزة أسفرت عن تطاير عدد من الشهداء بسبب قوة القصف.

هل رأيتم أشلاء أطفالنا وهي تتطاير؟!

😢😥💔💔 يارب رحمتك وعفوك وانتقامك منهم يارب #غزة_تحت_القصف #غزة_تُباد pic.twitter.com/sj6qadTI0X — الـمُـثَـنَّى (@Al_Muthanaa) April 3, 2025

ووصف بعض سكان القطاع الغارات الأخيرة بالأعنف منذ بدء الحرب على القطاع.

حتى كاميرات الهواتف عاجزة عن التقاط المشهد من شدة اللهب وسرعة الضربات وحدتها جحيم لا ينتهي، مشهد كأن القيامة قامت غزة تُحرق عن بكرة ابيها، الضربات الاعنف على الإطلاق pic.twitter.com/ZCQrh4pAke — MO (@Abu_Salah9) April 4, 2025

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي من داخل غزة، أن القطاع يعيش ما وصفوه بأهوال القيامة لشدة بشاعة الجرائم الصهيونية المرتكبة ضدهم أمام مرأى ومسمع العالم الذي لم يحرك ساكنا منذ بداية العدوان.