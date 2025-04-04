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غزة تُحرق..

شاهد “حجم الرعب”.. شهداء وأشلاء تتطاير تحت قصف وحشي

الشروق أونلاين
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شاهد “حجم الرعب”.. شهداء وأشلاء تتطاير تحت قصف وحشي

أظهرت مقاطع فيديو متداولة حجم القصف الوحشي على غزة، ليلة أمس، في مشهد وُصف بالأعنف منذ بدء العدوان الغاشم على القطاع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر شدة القصف وتتابع الأحزمة النارية على مناطق متفرقة في غزة أسفرت عن تطاير عدد من الشهداء بسبب قوة القصف.

ووصف بعض سكان القطاع الغارات الأخيرة بالأعنف منذ بدء الحرب على القطاع.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي من داخل غزة، أن القطاع يعيش ما وصفوه بأهوال القيامة لشدة بشاعة الجرائم الصهيونية المرتكبة ضدهم أمام مرأى ومسمع العالم الذي لم يحرك ساكنا منذ بداية العدوان.

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