شاهد.. “حرّاق” مراهق ينقذ رضيعا من الموت بالبحر المتوسط

أشاد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي بمراهق أنقذ رضيعا من الموت بالبحر الأبيض المتوسط في رحلة هجرة غير قانونية.

وحاز الشاب البالغ من العمر 17 عاما والذي ينتمي لدولة التوغو بالإعجاب الكبير بعد أن سبح حاملا الرضيع ذو الأربعة أشهر إلى أن وصل فريق إنقاذ في سفينة جيو بارنتس التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود.

وقال المصور الصحفي الفرنسي، مايكل بونيل، الذي كان على متن سفينة الإنقاذ إنهم تمكنوا من سماع صوت المراهق وهو يصرخ: “هناك طفل. هناك طفل”. وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.

وألقى طاقم السفينة إلى المراهق جهاز تعويم لسحبه مع ناج آخر، وجرى على الفور إسعاف الطفل الذي فقد تنفسه بالكامل، ثم تم إجلاؤه رفقة والدته إلى مالطا.