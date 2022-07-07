شاهد.. “حرّاق” مراهق ينقذ رضيعا من الموت بالبحر المتوسط
أشاد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي بمراهق أنقذ رضيعا من الموت بالبحر الأبيض المتوسط في رحلة هجرة غير قانونية.
وحاز الشاب البالغ من العمر 17 عاما والذي ينتمي لدولة التوغو بالإعجاب الكبير بعد أن سبح حاملا الرضيع ذو الأربعة أشهر إلى أن وصل فريق إنقاذ في سفينة جيو بارنتس التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود.
Voici l’histoire tragique derrière la photo de ce nourrisson sauvé d’un naufrage en pleine mer Méditerranée.
Le photojournaliste @michaelbunel était à bord du bateau de @MSF_france sur place. Pour Brut, il raconte. pic.twitter.com/FhoFBSB2fu
— Brut FR (@brutofficiel) July 1, 2022
وقال المصور الصحفي الفرنسي، مايكل بونيل، الذي كان على متن سفينة الإنقاذ إنهم تمكنوا من سماع صوت المراهق وهو يصرخ: “هناك طفل. هناك طفل”. وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.
While we all have our challenges right now, we shouldn’t forget the plight of migrants all over the world! – Teenager saves baby from shipwreck during Mediterranean crossing https://t.co/c0lm3idzi5
— L.H. Kirkland 🇨🇦 🇺🇦 (@LHKirkland1) July 6, 2022
وألقى طاقم السفينة إلى المراهق جهاز تعويم لسحبه مع ناج آخر، وجرى على الفور إسعاف الطفل الذي فقد تنفسه بالكامل، ثم تم إجلاؤه رفقة والدته إلى مالطا.