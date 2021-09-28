شاهد.. حفيدة عادل إمام تقلّده في مدرسة المشاغبين وهذا رأيه!
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لحفيدة زعيم الكوميديا عادل إمام وهي تقلّده في مشهد من مسرحية “مدرسة المشاغبين”.
وانتشر الفيديو للطفلة “هالة مقبل” وهي تقلّد جدها عادل إمام في مشهد: “نعم يا اختي”، الذي حقق تفاعلا كبيرا على “السوشيال ميديا”.
حفيدة عادل إمام تقلده بمشهد من مسرحية مدرسة المشاغبين😂😍 #عادل_إمام #مدرسة_المشاغبين #مشاهير pic.twitter.com/VRi9dd2qf8
— البوابة (@Albawaba) July 2, 2020
وكشفت حفيدة الزعيم لموقع “ET بالعربي” أن جدّها أعجب جدا بالفيديو وضحك لما شاهد تقليدها”، كما شجعها الكثير من متابعيها، خاصة وأن “مدرسة المشاغبين” من المسرحيات المميزة.
في ذات السياق أشارت هالة إلى أنها قامت بحذف المقطع من “تيك توك” بعد التنمر الكبير الذي تعرّضت له من البعض، مؤكدة أنها تصرفت بعفوية وهدفها لم يكن ولوج عالم التمثيل.
“اتبسط جداً”.. حفيدة #عادل_إمام تتحدث عن ردة فعل جدها عندما شاهدها تقلده في مشهد من مسرحية #مدرسة_المشاغبين في مقطع فيديو نشرته على #تيك_توك. وذكرت هالة مقبل أنها حذفته بعد التعليقات السلبية معربة عن صدمتها من ردود فعل بعض متابعيها، وذلك خلال لقائها في برنامج “إي تي بالعربي”#فن pic.twitter.com/xHL7Sh04B1
— 24.ae | منوعات (@24Entertain) September 28, 2021