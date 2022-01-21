شاهد.. “حمّالة الحطب” المغربية تطل من جديد بعد تجاوزها صدمة كأس العرب!

أطلت الصحفية المغربية، التي أطلق عليها نشطاء جزائريون اسم “حمّالة الحطب” في فيديو جديد بعد إقصاء الجزائر من كأس إفريقيا.

وظهرت “حمّالة الحطب” في المقطع المصور وهي تشمت في خسارة الجزائر أمام كوت ديفوار وبالتالي خروجها مبكرا من منافسات الأمم الإفريقية.

وقالت وهي تضحك من أعماق قلبها: “الصراحة انا الضحكة غالبتني وفرحة عارمة في صفوف الجماهير المغربية بالإقصاء المهين والخسارة المهينة للمنتخب الجزائري الذي لم تنفعه الرقية”.

وتداول نشطاء جزائريون المقطع المصور بعدما قضوا ليلتهم في البحث عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن ردة فعلها كونهم كانوا متأكدين بأنها لن تفوت فرصة التشفي ونفث السموم، خاصة بعدما تجرعت مرارة فوز الجزائر بكأس العرب.

وضجّت مختلف الصفحات بالتعليقات الساخرة من “حمّالة الحطب” التي جزم الكثيرون بأنها مريضة نفسيا ومعقدة ومجرد ذبابة مخزنية تريد الظهور على حساب الجزائريين.

بالفيديو.. الصحفية المغربية “حمالة الحطب” تبكي بحرقة بعد فوز الجزائر!

وكان نشطاء قد تداولوا، شهر ديسمبر 2021، فيديو طريف للصحفية المغربية وهي تسخر من المنتخب الوطني الجزائري قبل مباراته مع منتخب بلادها في منافسات كأس العرب، ثم بكائها المرير بعد خسارة الأخير.

وأطلق نشطاء على الصحفية التي تعمل بقناة “شوف تي في” اسم “حمالة الحطب” لأنها كانت تحرّض ضد الجزائر وتشحن النفوس بالتلميحات الخبيثة حسبهم.

وتظهر الصحفية في مقطع آخر مركب وهي تستطلع آراء الشعب المغربي بشأن توقعاته حول نتيجة المباراة التي تجمع أسود الأطلس بمحاربي الصحراء، بطريقة ساخرة ثم بكائها ونحيبها بعد الفوز الساحق للخضر.

وقالت الصحفية وهي تبكي بمرارة: “للأسف كاين اليوم بكاء، كاين حسرة، كاين دموع، كاين خيبة أمل في منتخب كنا نستطيع التفوق عليه بسهولة”.

يذكر أن المنتخب الجزائري تأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، وذلك عقب فوزه السبت، على نظيره المغربي 5 / 3 بضربات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2 / 2.