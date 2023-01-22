شاهد.. راتب النابلسي يرد على إشاعة وفاته ورحلته إلى الجزائر

طمأن الداعية السوري محمد راتب النابلسي، محبيه عن صحته بعد إشاعة خبر وفاته وتحدث عن زيارته للجزائر ودهشته من الإقبال الكبير على دروسه.

وقال الداعية راتب النابلسي، في فيديو نشره على صفحته الرسمية، في أول ظهور له بعد إشاعة خبر وفاته: “أنا بخير وبصحة جيدة”، شاكرا متابعيه على محبتهم وسؤالهم عليه”.

وعن زيارته الأخيرة للجزائر قال النابلسي” ما وجدت بلدا يهتم بالدعوة إلى الله كالجزائر”

وتابع قائلا: “أمضيت 15 يوما قدمت دروسا في 5 ولايات وكانت درجة الإقبال عالية بصورة مدهشة لا تصدق”.

وأرجع النابلسي إقبال الجزائريين على دروسه لحبهم الشديد لطلب العلم الذي لم يجده عند شعوب أخرى.

أخبار وفاة الداعية محمد راتب النابلسي.. هذه هي الحقيقة

ويوم 21 جانفي 2023، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يزعم ناشروه وفاة الداعية الدكتور محمد راتب النابلسي فما حقيقة ذلك؟

وانتشرت التغريدات بين محبي الداعية ومتابعيه في الوطن العربي بصورة كبيرة، وجاء في إحدى التغريدات “عظم الله أجرنا وتقبل الشيخ محمد راتب النابلسي في جنات النعيم نعم الرجل الذي سخر حياته للدعوةاعتدنا ان نسمع محاضراته طيلة فترة دراستنا ونحن طلاب في المدرسة ، كانت محاضراته دائما حاضرة في كل صباح”.

وقال مغرد أخر “لقد فقدت الأمه الاسلاميه داعيه اسلاميه الدكتور / محمد راتب النابلسي ندعوا الله له بالرحمه والمغفره وان يسكنه فسيح جناته وأن يجمعنا به فى الآخرة بالفردوس الاعلى من الجنه يارب العالمين”.

وبعد انتشار الخبر نفت الصفحة الرسمية للشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي عبر فيسبوك، الشائعات المتداولة حول وفاته.

وقال القائمون على الصفحة في منشور، إن النابلسي بصحة جيدة بفضل الله.

وجاء في منشور الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ راتب النابلسي “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،إن فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي بخير وعافية ولله الحمد ، ولا أساس للشائعات المنتشرة

وكان الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي قد زار الجزائر بداية شهر جانفي الجاري وقام بإلقاء عدة محاضرات من وهران إلى عنابة مرورا بالجزائر العاصمة وتم استقباله من طرف وزراء وبرلمانيين.