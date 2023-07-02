شاهد.. رجل الترليون دولار يتصدر الترند بنصيحة حول السعودية

تصدر رجل الأعمال الأمريكي الشهير، دانيال بينيا والملقب بـ”رجل الترليون دولار” الترند عبر تويتر بنصيحة سابقة قدمها حول السعودية.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن بينيا أصبح حديث رواد الشبكات بنصيحة قدمها منذ سنوات حول مستقبل الاستثمارات والمشاريع في المملكة العربية السعودية.

وقال رجل الترليون دولار في مقطع الفيديو المتداول: “إذا كنت تجيد اللغة العربية أو يمكنك تعلمها بصورة سريعة اذهب إلى المملكة العربية السعودية”.

وأضاف: “لا تعد أبدا إلى وطنك ولا تبعث حتى برسائل بريد إلكترونية إلى أهلك ولا تقل لهم أين أنت، مليون ملياردير سيصنعون هناك (في السعودية)”.

قبل خمس سنوات قلت اذا كنت تتحدث العربية

او باستطاعتك تعلم اللغة العربية بسرعه! – اذهب الى المملكة العربية السعودية ولا تعد أبداً لبلدك ، ولا تتواصل مع أُسرتك ولا تقل لهم أين انت. هذا البلد يخلق ملايين المليارديرات. pic.twitter.com/8BRIsK2pHI — محمّد السَيف (@MBAlsaif) June 29, 2022

في ذات السياق علق الكاتب والمحلل السياسي السعودي، سلمان الأنصاري على هذه التصريحات التي لم يتضح تاريخ الإدلاء بها، واصفا إياها بـ”نصيحة المليار دولار”.

A Billion dollar advice!💡 “Go to #SaudiArabia🇸🇦 and never come home..” – #American🇺🇸 Businessman Daniel Peña Sr. pic.twitter.com/FAlyiwRIW6 — Salman Al-Ansari (@Salansar1) July 1, 2023

يذكر أن بينيا مؤسس Quantum Leap Advantage (QLA)، الطريقة الثورية للنجاح الفائق مع أكثر من 29 عامًا من السجل الحافل الذي أنتج ما يزيد عن تريليون دولار من الأسهم / القيمة مع متدربينه والمخلصين له منذ عام 1993! مما جعله يعرف باسم “رجل الترليون دولار”.

ومنذ تقاعده “ألقى بينيا كلمات رئيسية وورش عمل تفاعلية وندوات ومؤتمرات على جانبي المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ حول بناء الأعمال بشكل كبير” حسب ما ورد في موقعه الرسمي.