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شاهد.. رجل الترليون دولار يتصدر الترند بنصيحة حول السعودية

الشروق أونلاين
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شاهد.. رجل الترليون دولار يتصدر الترند بنصيحة حول السعودية
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دانيال بينيا الملقب بـ"رجل الترليون دولار"

تصدر رجل الأعمال الأمريكي الشهير، دانيال بينيا والملقب بـ”رجل الترليون دولار” الترند عبر تويتر بنصيحة سابقة قدمها حول السعودية.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن بينيا أصبح حديث رواد الشبكات بنصيحة قدمها منذ سنوات حول مستقبل الاستثمارات والمشاريع في المملكة العربية السعودية.

وقال رجل الترليون دولار في مقطع الفيديو المتداول: “إذا كنت تجيد اللغة العربية أو يمكنك تعلمها بصورة سريعة اذهب إلى المملكة العربية السعودية”.

وأضاف: “لا تعد أبدا إلى وطنك ولا تبعث حتى برسائل بريد إلكترونية إلى أهلك ولا تقل لهم أين أنت، مليون ملياردير سيصنعون هناك (في السعودية)”.

في ذات السياق علق الكاتب والمحلل السياسي السعودي، سلمان الأنصاري على هذه التصريحات التي لم يتضح تاريخ الإدلاء بها، واصفا إياها بـ”نصيحة المليار دولار”.

يذكر أن بينيا مؤسس Quantum Leap Advantage (QLA)، الطريقة الثورية للنجاح الفائق مع أكثر من 29 عامًا من السجل الحافل الذي أنتج ما يزيد عن تريليون دولار من الأسهم / القيمة مع متدربينه والمخلصين له منذ عام 1993! مما جعله يعرف باسم “رجل الترليون دولار”.

ومنذ تقاعده “ألقى بينيا كلمات رئيسية وورش عمل تفاعلية وندوات ومؤتمرات على جانبي المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ حول بناء الأعمال بشكل كبير” حسب ما ورد في موقعه الرسمي.

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