شاهد.. ردة فعل طبيبة أمريكية عالقة في غزة بعد سماعها دوي انفجار 

أثناء بث مباشر لها مع قناة سي إن إن

الدكتورة باربرا زيند في بث مباشر مع مذيع سي إن إن

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا وثق ردة فعل طبيبة أمريكية عالقة في غزة بعد سماعها دوي انفجار، أثناء بث مباشر مع شبكة سي إن إن.

وبحسب ما أفادت الشبكة الأمريكية التي نشرت المقطع المصور، فإن الدكتورة باربرا زيند، وهي طبيبة أطفال علقت في غزة بعد أن ذهبت إلى هناك في مهمة طبية.

وتحدثت الدكتورة إلى مذيع شبكة CNN، وولف بليتزر، حول ما تعيشه وسط الحرب بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحماس.

وكان المذيع يسألها : “كنت هناك في مهمة روتينية وهامة للاعتناء بالأطفال، هل كنت مستعدة لهذا الأمر؟”.

لترد: “حسنًا، في كل مرة تذهب فيها إلى غزة تكون على علم بأن هناك خطر وقوع بعض العنف، لكن لا، لم أكن مستعدة”.

وهي ترد على المذيع حدث قصف وسمع دوي انفجار، ففزعت ووضعت يدها على قلبها، فعرض عليها وولف الذهاب إلى ملجأ كي تكون في مأمن من الصواريخ، فأجابت وهي تبتسم بأنه لا توجد في غزة ملاجئ.

وبخصوص استفسار المذيع من الطبيبة عن منطقة آمنة بإمكانها الذهاب إليها قالت بأن أخت زوجها الفلسطينية نصحتها بالبقاء بعيدًا عن النوافذ.

لتستطرد: “لذا فإنني أقوم بذلك، والبقاء بقرب زوايا الجدران لأنها أكثر صلابة وإبقاء الفم مفتوحًا كي لا تتضرر طبلة الأذن من صوت القصف”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ شنّت حركة حماس هجوما مباغتا على إسرائيل السبت الفائت، إلى 1200 قتيل.

وقال متحدّث باسم الوزارة في بيان تلاه أمام الصحافيين إن “عدد الإصابات بلغ حوالي 5600”.

من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة الخميس أن أكثر من 338 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان إن عدد النازحين في القطاع المكتظ بـ2.3 مليون نسمة “ارتفع عصر الأربعاء بمقدار 75 ألف شخص إضافي” ليصل إلى 338934″ نازحا.

وحذرت الوزارة من أن الأدوية والمعدات الطبية المتوفرة والوقود على وشك النفاد.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، بأن المستشفيات في غزة، في حال إشغال تام لقدراتها السريرية، وبات الجرحى والمرضى يفترشون الأرض.

وحمّل بيان صادر عن وزارة الصحة “الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الجرحى والمرضى بسبب إنهاكه للمنظومة الصحية وإضعاف قدراتها خلال الحصار والعدوان المتواصل على قطاع غزة”.

واختتم البيان بالقول إن “الوضع الصحي بات لا يحتمل الصمت، ويجب التحرك العاجل لتوفير ممر آمن للإمدادات الطبية ومغادرة الجرحى والمرضى قبل فوات الأوان”.