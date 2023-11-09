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جواهر

شاهد ردة فعل فلسطينية أثناء اعتقالها بتهمة دعم الإرهاب في الضفة الغربية!

جواهر الشروق
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شاهد ردة فعل فلسطينية أثناء اعتقالها بتهمة دعم الإرهاب في الضفة الغربية!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو وثق ردة فعل سيدة فلسطينية أثناء اعتقالها من طرف جنود الاحتلال في الضفة الغربية بتهمة دعم الإرهاب.

وبحسب ما أفادت تقارير فقد أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال ثلاثينية فلسطينية، بسبب كلمات تعاطف مع ما يجري في قطاع غزة، نشرتها عبر تطبيق واتساب.

تظهر السيدة في مقطع الفيديو الذي اجتاح الشبكات، خلال الساعات القليلة الماضية، وهي مصدومة من وجود دورية الاعتقال عند بابها.

وبينما بدأ الضابط بقراءة قرار الاعتقال الذي اتهم فيه الضحية بدعم “الإرهاب”، في إشارة منه إلى حركة حماس، علا صراخ السيدة تنفي التهم جميعها، فيما اختل توازنها وكادت تسقط أرضاً.

كما قام رئيس الدورية بإكمال القراءة فيما حاولت أخرى معه شد المرأة لاعتقالها وسط انهيار كبير من الأخيرة، وصرخات من الضابط محاولا إسكاتها.

وقالت السيدة من الصدمة: “مستحيل أنا بانصر إسرائيل والله” ما جعل نشطاء يهاجمونها وآخرون يشفقون عليها لأن مصيرها قد يكون قاتم السواد في السجون الصهيونية.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واقتحامات جديدة واسعة في الضفة الغربية والقدس، حيث يُنقل المعتقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة، قبل إحالتهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون.

ويوم الإثنين، اعتقلت الشابة الفلسطينية، عهد التميمي، في قرية النبي صالح، فيما أعلن جيش الاحتلال أن التهمة التي تواجهها هي “التحريض على الإرهاب”.

وكشف موقع “واينت” العبري أن اعتقال التميمي، جاء بسبب منشور كتبته منذ نحو أسبوع، على حسابها بموقع “إنستغرام” هددت فيه المستوطنين في الضفة الغربية. وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن القوات الإسرائيلية عاثت خراباً بمنزل عهد قبيل اعتقالها.

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