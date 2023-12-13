شاهد.. سودانية تفتك لقب “ملكة تيك توك” بفيديو حصد أزيد من 500 مليون مشاهدة!

افتكت شابة سودانية الأصل لقب “ملكة تيك توك” للعام 2023 دون منازع بفيديو نشرته حصد أزيد من 500 مليون مشاهدة.

وبسبب شعبية التطبيق ورواجه بين الشباب، استطاعت الشابة “نيادوللي” أن تستقطب مئات الملايين من المشاهدات لفيديوهاتها التي تقدم من خلالها نصائح تجميلية وتعرف بمستحضرات جيدة لذوات البشرة الداكنة مثلها.

وبحسب ما أعلن مسؤول العمليات في تيك توك، آدم بريسر، فقد تصدر فيديو نشرته التيك توكر السودانية قائمة التسجيلات الأكثر رؤية لعام 2023، بعدما حصدت 504 ملايين مشاهدة، لافتا إلى أنها الطريقة المناسبة لتكريم اللحظات المميزة التي وجدت طريقها إلى الموقع طوال العام الحالي.

نشرت نيادوللي الفيديو الذي حقق مشاهدات قياسية، ربيع العام الحالي، ويتضمن درساً تطبيقياً في كيفية استخدام مساحيق الزينة، مع خلفية موسيقية تمثلت بأغنية “نحن الاثنان فقط” لعازف الجاز الأميركي الراحل غروفر واشنطن.

وبحسب المسؤولين على الموقع، فإن هذه الحصيلة هي نافذة على قصص ساهمت في إلهام وتسلية وتثقيف مليار متابع في العالم.

ويأتي الشباب في مقدمة زبائن الموقع، أو من يطلق عليهم لقب “جيل Z” والمولودين في عز الثورة الرقمية بين عامي 1997 و2010.

يذكر أن نيادوللي البالغة 23 عاما، أمريكية من أصل سوداني، وقد افتتحت صفحتها في أول العام الحالي وحققت من خلالها شهرة واسعة.

تقدم التيك توكر عبر صفحتها التي أطلقت عليها “دولليفيجن” نصائح تجميلية لذوات البشرة الغامقة. كما تقترح أيضاً أنواع المستحضرات المخصصة لهن، وفي أقل من عام استطاعت أن تستقطب أزيدمن مليوني و700 ألف مشترك

وتحظى حسابات التجميل بالحصة الأكبر من الاهتمام، وجاء اثنان منها في قائمة القصص العشر الأكثر مشاهدة خلال العام.

فقد جاءت المغنية والممثلة الأميركية سيلينا غوميز، صاحبة علامة “رير بيوتي” لمستحضرات التجميل، في المركز الرابع من خلال تسجيل حول العناية بالبشرة جمعت فيه 228 مليوناً و900 ألف مشاهد.