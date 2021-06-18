-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
إيداع الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان طاهر خاوة الحبس
منوعات
محركها فقط ياباني

شاهد.. سيارة مصرية محلية الصنع تسير فوق الماء

نادية شريف
  • 869
  • 1
شاهد.. سيارة مصرية محلية الصنع تسير فوق الماء

انطلقت في الشواطئ المصرية، مؤخرا، أول سيارة محلية الصنع، تسير فوق الماء، وتمثل عامل جذب كبير للسياح من الداخل والخارج.

المركبة صممها 3 أصدقاء، وتم إنتاجها كليا باستخدام عناصر ومواد محلية وبأيد مصرية، باستثناء المحرك الذي تم استيراده من اليابان.

وبحسب ما أفاد الإعلام المصري فقد أنتج المخترعون 12 سيارة حتى الآن وتلقوا العديد من العروض بعد الكشف عن مميزاتها الفريدة من نوعها.

في ذات السياق صرح كريم أمين، وهو أحد المصممين للمركبة، بأنه كان يفكر في تنفيذ مشروعه خارج مصر لما كان مغتربا ثم غير رأيه.

وأضاف بأنه تواصل مع صديقه سيد المنشاوي وبعد المشاورات قررا صنعها بأجود الخامات المصرية، وبالفعل تم تجسيد الحلم المصري.

يستغرق إنتاج السيارة الواحدة ثلاثة أسابيع ويتراوح سعرها بين 19.000 دولار، و44.000 دولار.

وأفادت رويترز أن كريم وأصدقاؤه يعتزمون تطوير السيارة بتقديم نماذج جديدة برمائية قادرة على السير في البر والبحر. ويضعون أيضا نصب أعينهم التصدير إلى الأسواق الخارجية.

مقالات ذات صلة
“مونيا مدور” تمثل الجزائر في مهرجان جنيف للفيلم الشرقي

“مونيا مدور” تمثل الجزائر في مهرجان جنيف للفيلم الشرقي

مصطفى الشريف.. كورونا غيرت العالم ولهذه الأسباب انتصرت الجزائر عن الوباء

مصطفى الشريف.. كورونا غيرت العالم ولهذه الأسباب انتصرت الجزائر عن الوباء

سليمان بخليلي يطلب من متابعيه مشاركته هذا الدعاء!

سليمان بخليلي يطلب من متابعيه مشاركته هذا الدعاء!

شاهد.. هذا ما قاله الشيخ شمس الدين بعد خروجه من المستشفى!

شاهد.. هذا ما قاله الشيخ شمس الدين بعد خروجه من المستشفى!

احذر من شراء الدجاج المشوي في هذه الحالة

احذر من شراء الدجاج المشوي في هذه الحالة

بالصور..القضاء التونسي يفرج عن نبيل القروي

بالصور..القضاء التونسي يفرج عن نبيل القروي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • حقيقة مرة

    الألمان والامريكيين والصينيين والانجليز والفرنسيين .... واليوم المصريين وغدا السلفادوريين وبعدها البنغلادشيين .... ينتجون ونحن نتتبع منتجاتهم وننقلها للمشاهد والمتتبع الجزائري ليمتع بها عينيه .

    4

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد