شاهد.. سيارة مصرية محلية الصنع تسير فوق الماء

محركها فقط ياباني

انطلقت في الشواطئ المصرية، مؤخرا، أول سيارة محلية الصنع، تسير فوق الماء، وتمثل عامل جذب كبير للسياح من الداخل والخارج.

المركبة صممها 3 أصدقاء، وتم إنتاجها كليا باستخدام عناصر ومواد محلية وبأيد مصرية، باستثناء المحرك الذي تم استيراده من اليابان.

وبحسب ما أفاد الإعلام المصري فقد أنتج المخترعون 12 سيارة حتى الآن وتلقوا العديد من العروض بعد الكشف عن مميزاتها الفريدة من نوعها.

في ذات السياق صرح كريم أمين، وهو أحد المصممين للمركبة، بأنه كان يفكر في تنفيذ مشروعه خارج مصر لما كان مغتربا ثم غير رأيه.

وأضاف بأنه تواصل مع صديقه سيد المنشاوي وبعد المشاورات قررا صنعها بأجود الخامات المصرية، وبالفعل تم تجسيد الحلم المصري.

يستغرق إنتاج السيارة الواحدة ثلاثة أسابيع ويتراوح سعرها بين 19.000 دولار، و44.000 دولار.

وأفادت رويترز أن كريم وأصدقاؤه يعتزمون تطوير السيارة بتقديم نماذج جديدة برمائية قادرة على السير في البر والبحر. ويضعون أيضا نصب أعينهم التصدير إلى الأسواق الخارجية.