شاهد.. شابة توبّخ سائق سيارة أجرة كان يتصفح فيسبوك!

طلبت منه أن يتوقف عن التعليق أثناء القيادة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لشابة وهي توبخ سائق سيارة أجرة ما بين الولايات كان يتصفح موقع فيسبوك ويعلق أثناء القيادة.

ويظهر في الفيديو الذي صورته الشابة ونشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جدالها العقيم مع السائق الذي رفض أن يضع الهاتف وقال لها: “نكومونتي ما ادخليش روحك فيا”.

واحتدم الصراع بين الطرفين إذ طلبت منه أن يتوقف عن الدرك أو تتصل على الرقم الأخضر، كي يتبين من المخطئ، وأكدت له بأنها تعرف القانون جيدا.

وقال السائق لها بأنه لم يقلل من احترامها فأجابته: “كي ادخلنا في حيط ما عندي ما اندير باحترامك”.

وتفاعل ناشطون مع الفيديو، وقالوا بأن الحادثة وقعت في سيارة أجرة، خط مستغانم – عين تادلس، مؤكدين بأن الحق مع الشابة التي رفضت سلوكا خاطئا يمكن أن يتسبب في كارثة.

كما دعوا الأسلاك الأمنية للتحري في الموضوع لضبط السائق المستهتر ووضع حد لمثل هذه التجاوزات التي قد تودي بحياة الكثيرين.