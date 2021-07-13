شاهد.. شابة جزائرية تروي قصتها المريرة مع الحرڤة

حاولت عبر المغرب ودخلت السجن

روت شابة جزائرية لبرنامج الشروق تحقق، في عدد الإثنين 12 جويلية، قصتها المريرة مع الحرڤة، وكيف خططت للوصول إلى الضفة الأخرى مهما كان الثمن.

محاولات عديدة قامت بها “سعاد” من أجل تحقيق حلمها في دخول التراب الأوروبي، بدء برحلة منظمة إلى بلغاريا بهدف “الحرڤة” إلى ألمانيا دولة العبور، وصولا إلى المحاولة عبر المغرب لدخول التراب الإسباني ومن بعدها السجن!

هذه أسعار تهريب النساء عبر قوارب الموت إلى إسبانيا!

كشفت قناة “الشروق نيوز” عبر برنامجها الخاص بالتحقيقات، الإثنين 28 جوان، عن أسعار تهريب النساء عبر قوارب الموت إلى إسبانيا.

ومن خلال تفاوض صحفية “الشروق تحقق” مع المهربين تبيّن أن الرحيل إلى الضفة الأخرى يتطلب 700.000دج.

وتظهر الصحفية في فيديو البرنامج وهي تتحدث مع أحد مالكي “قوارب النواعم”، عبر الهاتف لكن الأخير رفض إعطاءها المعلومات اللازمة واكتفى بتوجيهها لمكان المقابلة.

ولأن الكلام “ماشي تاع تيليفون” على حد قوله فقد انتقلت إلى وهران وبالضبط لمنطقة العيون، أين التقته في مكان قريب من البحر كي يريها القارب الذي سيقلها إلى إسبانيا.

وقال المهرب إنه لا يغامر بالناس، لذلك يعتمد على القوارب الجديدة وليس قوارب الموت، وطلب منها مبلغ 200.000دج كدفعة أولية، وتبقى 500.000دج تسلمها يوم الرحلة.

ولأن الصحفية قالت بأن المبلغ المطلوب كبير وطلبت المساعدة، أجابها بأنه ثمن المعارف وغير المعارف وإذا تساهل قليلا ينقص لهامن 10.000 إلى 20.000 دج لا أكثر.

بخصوص مرافقيها في الرحلة قال بأن هناك خمس نساء من بينهن أم ومعها طفلين، و3 شباب، وأخبرها بأنه لا يوجد أية مشاكل في الطريق وستكون الرحلة آمنة.

وعن الخطوات اللاحقة، قال بأنه سيؤجّر لهن شقة يجتمعن فيها، وفي حدود منتصف الليل من يوم الجمعة تنطلق الرحلة نحو سان خوسي، والتي تستغرق 3 ساعات ونصف.