-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات
مأساة والعالم يتفرج

شاهد.. شارع بغزة كيف كان وكيف أصبح بعد الغارات

نادية شريف
  • 358
  • 0
شاهد.. شارع بغزة كيف كان وكيف أصبح بعد الغارات

نشرت منصة فلسطينية مختصة في صناعة المحتوى، الاثنين، مقطعا مصورا قارنت من خلاله بين أحد الشوارع في غزة قبل العدوان الصهيوني وبعده.

ويظهر في الفيديو شارع الوحدة كيف كان قبل أيام، نظيفا وهادئا ويعجّ بالحركة وكيف تحوّل مع استمرار القصف بالصواريخ إلى مشهد مأساوي تشم بين ثناياه رائحة الموت.

وأرفق صانع المحتوى موسيقى حزينة مع صور الدمار والركام المتناثر هنا وهناك، تطبع في النفوس ألما عميقا لا يمحوه إلا عودة الحياة لمن فقدوا لذة الحياة والعالم يتفرج على مآسيهم.

يذكر أن شارع الوحدة من أكبر الشوارع بقطاع غزة، يمتد من شارع عز الدين القسام غرباً حتى شارع صلاح الدين شرقاً، ويبلغ طوله 3300 م تقريباً، وتتركز على طوله مجموعة من المحال التجارية.

وكانت قوات جيش الاحتلال قد شنّت غارات جوية عنيفة ومتتالية، استهدفت مباني سكنية في هذا الشارع، الذي يتعبر من بين أطول وأكثر الشوارع حيوية ونشاطاً في المدينة وألحقت به الدمار.

مقالات ذات صلة
ما حقيقة تصريح منسوب لأردوغان حول إرسال قوات إلى فلسطين؟

ما حقيقة تصريح منسوب لأردوغان حول إرسال قوات إلى فلسطين؟

شاهد.. مراسل قناة تلفزيونية من غزة يتلفظ بالشهادة على المباشر

شاهد.. مراسل قناة تلفزيونية من غزة يتلفظ بالشهادة على المباشر

إجراءات بن دودة لقطاع الكتاب.. قرارات جديدة لمشاكل قديمة

إجراءات بن دودة لقطاع الكتاب.. قرارات جديدة لمشاكل قديمة

الفيلم الروائي”هيليوبوليس” لجعفر قاسم في قاعات السينما بداية من 20 ماي 

الفيلم الروائي”هيليوبوليس” لجعفر قاسم في قاعات السينما بداية من 20 ماي 

أوبو تحتل المركز الثاني في الأسواق الناشئة

أوبو تحتل المركز الثاني في الأسواق الناشئة

صونيا.. حية رغم الرحيل

صونيا.. حية رغم الرحيل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد