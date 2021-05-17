شاهد.. شارع بغزة كيف كان وكيف أصبح بعد الغارات

مأساة والعالم يتفرج

نشرت منصة فلسطينية مختصة في صناعة المحتوى، الاثنين، مقطعا مصورا قارنت من خلاله بين أحد الشوارع في غزة قبل العدوان الصهيوني وبعده.

ويظهر في الفيديو شارع الوحدة كيف كان قبل أيام، نظيفا وهادئا ويعجّ بالحركة وكيف تحوّل مع استمرار القصف بالصواريخ إلى مشهد مأساوي تشم بين ثناياه رائحة الموت.

وأرفق صانع المحتوى موسيقى حزينة مع صور الدمار والركام المتناثر هنا وهناك، تطبع في النفوس ألما عميقا لا يمحوه إلا عودة الحياة لمن فقدوا لذة الحياة والعالم يتفرج على مآسيهم.

يذكر أن شارع الوحدة من أكبر الشوارع بقطاع غزة، يمتد من شارع عز الدين القسام غرباً حتى شارع صلاح الدين شرقاً، ويبلغ طوله 3300 م تقريباً، وتتركز على طوله مجموعة من المحال التجارية.

وكانت قوات جيش الاحتلال قد شنّت غارات جوية عنيفة ومتتالية، استهدفت مباني سكنية في هذا الشارع، الذي يتعبر من بين أطول وأكثر الشوارع حيوية ونشاطاً في المدينة وألحقت به الدمار.