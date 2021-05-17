شاهد.. شيّد جزيرة مفعمة بالرومانسية كي يصالح حبيبته ولكنها رفضته!

أنفق "تحويشة العمر" وخسرها

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، بصور وفيديوهات لـ “جزيرة الحب” المفعمة بالرومانسية التي شيّدها عاشق صيني كي يصالح حبيبته.

وقال ناشطون إن الشاب خسر حبيبته لكنه كسب مشروعا رائعا سيدرّ عليه بالملايين إن أحسن استغلاله وأكيد سيجد بعدها الحب.

وكانت صحيفة “ذا صن” البريطانية قد نشرت شهر مارس الماضي قصة “تشو” الذي أنفق كل مدخراته لتشييد حديقة ساحرة على جزيرة صغيرة قرب قرية هيتو بمقاطعة غواندونغ جنوبي الصين.

وأضافت إن الشاب البالغ من العمر 30 عاما أنفق نحو 16 ألف دولار، لصنع “جزيرة الحب” كي يصالح محبوبته بعد خلاف وقع بينهما بسبب رغبته في العودة إلى قريته بغية العناية بوالديه المسنين المحتاجان لرعايته واهتمامه كونه وحيدهما.

وبحسب ما أفادت صحف صينية فإن الشاب حوّل خلال عام واحد تلك الجزيرة القاحلة إلى حديقة غناء مليئة بالأزهار وأشجار الكرز والخوخ، التي ترمز إلى الحب والعشق في الثقافة الصينية.

واستعان “تشو” بفريق مختص لبناء جسر مقوس يصل بين الجزيرة الصغيرة والبر الرئيسي للقرية، كما وضع فيها المراجيح ومسار مرصوف بالحجارة على شكل قلب.

وقال “تشو” إنه شخص خجول وانطوائي ولا يجيد التعبير عن مشاعره بمعسول الكلام، ولذلك أراد أن يعبر عن حبه لمحبوبته بالأفعال.

وعبرت صديقة تشو التي تخلت عنه بسبب رغبته في العودة إلى العيش مع والديه عن تأثرها بالمبادرة وقالت بأنها رومانسية، بل وشكرته على إخلاصه ولكنها رفضت العودة إليه وقالت: “أتمنى ان تجد من هي أفضل مني”.

يذكر أن الجزيرة المفعمة بالرومانسية أصبحت مزارا للعشاق والسياح من مناطق مختلفة، ويستغلها البعض لطلب الزواج من محبوباتهم.