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جواهر

شاهد.. صدمة وزيرة بريطانية سابقة من رد محتجين مناهضين لحرب غزة!

جواهر الشروق
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شاهد.. صدمة وزيرة بريطانية سابقة من رد محتجين مناهضين لحرب غزة!

تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر صدمة وزيرة بريطانية سابقة من رد محتجين مناهضين لحرب غزة.

وبثت قناة بريطانية مقطع فيديو تظهر فيه وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان وهي تحاول جاهدة التحدث إلى المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية، لكنهم تجاهلوها تماما.

وقدمت الوزيرة السابقة نفسها: “مرحبا، أنا سويلا. أنا حريصة على… معرفة آرائكم وعلى ماذا تحتجون”، إلا أن المتظاهرين اكتفوا بالصمت والتحديق بها.

ووسط الصمت، قالت برافرمان: “أنا مهتمة بمعرفة سبب تغطية وجوهكم. هل هو كوفيد أم إجراء صحي؟”. ولكن لم يجب أحد عليها.

وقالت: “لا تعليق”. وذهبت لمجموعة أخرى وقالت: “أنا حريصة حقا على سماع رسالتكم إلى إسرائيل”. ولم يكن هناك أي رد، فحاولت مرة أخرى وقالت: “أنا مهتمة بسماع تعليقاتكم لحماس: “هل تعتقدون أنه يجب إطلاق سراح الرهائن الآن؟”.

وسألت رجلا مسنًّا يحمل لافتة كتب عليها: “يهودي ضد الإبادة الجماعية”. وسألت برافرمان: “هل يمكنني أن أسأل ما هي رسالتك إلى إسرائيل؟”، ليرد عليها بالإشارة إلى اللافتة التي يحملها دون أن يتحدث.

يذكر أن سويلا مؤيدة لمشروع قانون ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، وهي داعمة لإسرائيل على خلفية الحرب في غزة ووصفت المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في المملكة المتحدة بـ”مسيرات الكراهية”.

يوم 13 نوفمبر 2023 أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزيرة الداخلية سويلا برافرمان من منصبها، إثر مقال رأي نشرته في إحدى الصحف اتهمت فيه الشرطة بالتحيز للمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.

وتعرّض سوناك لضغوط متزايدة لإقالة بريفرمان بعدما اتهمها منتقدوها بتأجيج التوترات خلال أسابيع من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة في المملكة المتحدة.

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