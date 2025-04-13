شاهد.. صرخة فلسطينية بعد قصف مستشفى المعمداني

ظهرت سيدة فلسطينية في مقطع فيديو وسط الدمار، بعد قصف مستشفى المعمداني وهي تتحدث عن انعدام الأمان في كل مكان بقطاع غزة.

وقالت المرأة إنها كانت في خيمتها لتلقي العلاج حتى جاءتهم الأوامر لإخلاء المستشفى، ثم صرخت: “إذا المستشفيات مش آمنة وين بدنا نروح”.

“إذا المستشفيات مش آمنة وين بدنا نروح” .. صرخات سيدة فلسطينية وسط الدمار بعد قصف الاحتلال مستشفى المعمداني بمدينة غزة. pic.twitter.com/3BCxCOVZpv — القسطل الإخباري (@AlQastalps) April 13, 2025

شن الطيران الاحتلال الصهيوني، ليل السبت، قصفاً عنيفا مدمرا على مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة شمالي القطاع وأخرجه عن الخدمة.