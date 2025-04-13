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جواهر

شاهد.. صرخة فلسطينية بعد قصف مستشفى المعمداني

جواهر الشروق
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شاهد.. صرخة فلسطينية بعد قصف مستشفى المعمداني

ظهرت سيدة فلسطينية في مقطع فيديو وسط الدمار، بعد قصف مستشفى المعمداني وهي تتحدث عن انعدام الأمان في كل مكان بقطاع غزة.

وقالت المرأة إنها كانت في خيمتها لتلقي العلاج حتى جاءتهم الأوامر لإخلاء المستشفى، ثم صرخت: “إذا المستشفيات مش آمنة وين بدنا نروح”.

شن الطيران الاحتلال الصهيوني، ليل السبت، قصفاً عنيفا مدمرا على مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة شمالي القطاع وأخرجه عن الخدمة.

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