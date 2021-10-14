شاهد.. صور نادرة لفيلم طرزان ملتقطة بالجزائر عام 1938
تداول ناشطون عبر مختلف الشبكات والمواقع صورا نادرة للفيلم الشهير “طرزان” بالجزائر، يعود تاريخها للعام 1938.
ولعلّ الكثير منا يجهل أن حديقة التجارب بالحامة، كانت بمثابة خلفية لعدة لقطات من “طرزان”، حتى أن شجرته الشهيرة ذات الحبال المتدلية لا تزال قائمة.
هل زرت حديقة الحامة في الجزائر العاصمة من قبل و هي من اجمل ثلاث حدائق في العالم و لعلمك فيلم طرزان الاول ١٩٣٨ صور في هذه الحديقة pic.twitter.com/x3S17txKP5
— الأمازيغي (@Kader67500707) January 20, 2018
Saviez vous que le 1er opus de #Tarzan avec Johnny Weissmuller et Maureen O’Sullivan a été tourné à Alger en 1932, dans le jardin d’Essai d’El Hamma. L’arbre de Tarzan y est à nos jours.
Je déplore le fait qu’il n’y ait plus de tournage en #Algerie.. 😔#Cinéma pic.twitter.com/vB1el37VPG
— Houda May (@Ex_May_N_H) June 17, 2021
ونال الفيلم حين عرضه إعجاب ملايين المشاهدين عبر العالم، وحصد شهرة كبيرة، كما أن كبار صُناع السينما أشادوا بروعة مكان التصوير.
وكانت شجرة “فيكوس” الضخمة التي تنمو فيها الحبال النباتية ويستعملها طرزان للانتقال من غصن إلى آخر هي المكان الأبرز لالتقاط الصور النادرة.
يذكر أن عمر شجرة “فيكوس” أو شجرة طرزان بالجزائر يبلغ قرابة الـ170 عاما، وتعدّ اليوم من أبرز معالم الحديقة وأكثرها إثارة لفضول الزائرين.
يذكر أن حديقة التجارب بالحامة تحتضن ما يربو على 1000 نوع من مختلف النباتات، إلى جانب أشجارها المعمرة التي يناهز عمرها القرنين.
والجميل أن عدد نباتاتها في تزايد مستمر بفضل عمليات الاقتناء التي تقوم بها الحديقة من ربوع الجزائر وكذلك أصقاع المعمورة.