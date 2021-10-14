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شاهد.. صور نادرة لفيلم طرزان ملتقطة بالجزائر عام 1938

نادية شريف
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شاهد.. صور نادرة لفيلم طرزان ملتقطة بالجزائر عام 1938

تداول ناشطون عبر مختلف الشبكات والمواقع صورا نادرة للفيلم الشهير “طرزان” بالجزائر، يعود تاريخها للعام 1938.

ولعلّ الكثير منا يجهل أن حديقة التجارب بالحامة، كانت بمثابة خلفية لعدة لقطات من “طرزان”، حتى أن شجرته الشهيرة ذات الحبال المتدلية لا تزال قائمة.

ونال الفيلم حين عرضه إعجاب ملايين المشاهدين عبر العالم، وحصد شهرة كبيرة، كما أن كبار صُناع السينما أشادوا بروعة مكان التصوير.

وكانت شجرة “فيكوس” الضخمة التي تنمو فيها الحبال النباتية ويستعملها طرزان للانتقال من غصن إلى آخر هي المكان الأبرز لالتقاط الصور النادرة.

يذكر أن عمر شجرة “فيكوس” أو شجرة طرزان بالجزائر يبلغ قرابة الـ170 عاما، وتعدّ اليوم من أبرز معالم الحديقة وأكثرها إثارة لفضول الزائرين.

يذكر أن حديقة التجارب بالحامة تحتضن ما يربو على 1000 نوع من مختلف النباتات، إلى جانب أشجارها المعمرة التي يناهز عمرها القرنين.

والجميل أن عدد نباتاتها في تزايد مستمر بفضل عمليات الاقتناء التي تقوم بها الحديقة من ربوع الجزائر وكذلك أصقاع المعمورة.

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التعليقات
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  • طربوش

    في 1832 تم اختيار الجزائر لتصوير أجزاء من واحد من أشهر أفلام العالم الا وهو فيلم طارزون وفي 2021 أصبحت الجزائر تعيش تصحر ثقافي وسينمائي وفني وسياحي ... بل تصحر في كل المجالات .

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  • amremmu

    كل شعوب ودول العالم تسير نحو الأمام الا نحن الجزائريين الذين نسير نحو الوراء والدليل أنظروا أو قارنوا بين حديقة الحامة سنة 1938 وحديقة الحامة اليوم وقارنوا بين عاصمتنا التي صنفت كأنظف عاصمة في العالم في 1935 وحالتها اليوم حيث صنفت سنة 2012 من بين الخمسة مدن الأسوء في العالم الى جانب كراشي في الباكستان وهاراري عاصمة زيمبابوي ... الخ

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