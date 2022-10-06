شاهد.. طفلة تنجو بأعجوبة من الدهس أمام مدرستها

تداول رواد “السوشيال ميديا” فيدو لطفلة نجت بأعجوبة من الدهس، وهي تعبر الطريق نحو الجانب الآخر، أمام إحدى المدارس بالكويت.

وبحسب المقطع المصور فقد كانت التلميذة تقف مع صديقاتها أمام المدرسة حين قررت بشكل مفاجئ أن تقطع الشارع بسرعة كبيرة، في الوقت الذي كانت فيه سيارة قادمة بسرعة أكبر.

وقال نشطاء إن ثوان معدودة فصلت الصغيرة عن موت محقق، حيث مرت السيارة بجانبها مباشرة، بينما وقفت صديقاتها في ذهول مما حدث أمامهم.