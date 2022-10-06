-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الحالة الجوية: استمرار تساقط أمطار رعدية عبر 22 ولاية
جواهر

شاهد.. طفلة تنجو بأعجوبة من الدهس أمام مدرستها

جواهر الشروق
  • 282
  • 0
شاهد.. طفلة تنجو بأعجوبة من الدهس أمام مدرستها
فيديو الحادث
الطفلة تنجو من الدهس

تداول رواد “السوشيال ميديا” فيدو لطفلة نجت بأعجوبة من الدهس، وهي تعبر الطريق نحو الجانب الآخر، أمام إحدى المدارس بالكويت.

وبحسب المقطع المصور فقد كانت التلميذة تقف مع صديقاتها أمام المدرسة حين قررت بشكل مفاجئ أن تقطع الشارع بسرعة كبيرة، في الوقت الذي كانت فيه سيارة قادمة بسرعة أكبر.
وقال نشطاء إن ثوان معدودة فصلت الصغيرة عن موت محقق، حيث مرت السيارة بجانبها مباشرة، بينما وقفت صديقاتها في ذهول مما حدث أمامهم.

مقالات ذات صلة
مستوطنة إسرائيلية تستفز المسلمين برقصها في باحات الأقصى! (فيديو)

مستوطنة إسرائيلية تستفز المسلمين برقصها في باحات الأقصى! (فيديو)

نداء لفتاة مكفوفة بعد سرقة حاسوبها يهز الشبكات

نداء لفتاة مكفوفة بعد سرقة حاسوبها يهز الشبكات

6 عادات تسرّع حرق الدهون.. تعرف عليها

6 عادات تسرّع حرق الدهون.. تعرف عليها

أنجلينا جولي تكشف الوجه الآخر لزوجها السابق براد بيت!

أنجلينا جولي تكشف الوجه الآخر لزوجها السابق براد بيت!

نجل الرئيس الأوغندي يطلب يد رئيسة وزراء إيطاليا بمهر قدره 100 بقرة!

نجل الرئيس الأوغندي يطلب يد رئيسة وزراء إيطاليا بمهر قدره 100 بقرة!

دراسة طبية حديثة تحذّر من تناول الخبز والرز الأبيض.. والسبب صادم!

دراسة طبية حديثة تحذّر من تناول الخبز والرز الأبيض.. والسبب صادم!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد