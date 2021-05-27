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بعدما خص هواري بومدين بفيديو مؤثر

شاهد.. طفل فلسطيني يؤدي أغنية شكر لرياض محرز بعد رفعه علم بلاده

نادية شريف
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شاهد.. طفل فلسطيني يؤدي أغنية شكر لرياض محرز بعد رفعه علم بلاده

أشاد طفل فلسطيني بالنجم الجزائري رياض محرز، بعد رفعه علم بلاده إلى جانب العلم الجزائري،  خلال احتفاله مع رفاقه في مانشستر سيتي برفع درع الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعدما ظهر الطفل بلال عبد العال في فيديو يناشد الرئيس هواري بومدين أن يرى ما حلّ بفلسطين من بعده، ظهر في فيديو آخر يتحدث عن محرز الذي حاز على لقب فخر العرب بعد حمله العلم الفلسطيني.

وقال عبد العال في أنشودته المهداة لمحرز وللشعب الجزائري:

“البطل محرز يا ناس أخذ الكأس، ورفع علم فلسطين عالي على الرأس

تسلم راسك يا رياض يا إبن الجزائر ويسلم شعبك الغالي البطل الثائر.

تحية فلسطينية من غزة الحرة للبطل رياض محرز وبلد الثورة

شعب واحد مش شعبين طول الزمان الجزائر وفلسطين دايما إخوان.

وكان محرز قد صنع الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي بحمله للعلم الفلسطيني والسير به في كامل ملعب الاتحاد وسط تصفيق الجماهير، كما حظي بإشادة كبرى من المصريين الذين انتقدوا محمد صلاح.

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